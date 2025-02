MG: mulher acusa ex de incendiar casa e ameaçá-la de morte após término

Uma mulher de 43 anos afirmou à Polícia Militar que o ex-companheiro, de 26, é o responsável pelo incêndio que causou a destruição de parte de sua casa em Uberaba, no Triângulo Mineiro, na tarde desta sexta-feira (31/1). Conforme a PM, a vítima disse que estava há três meses em um relacionamento com o jovem, quando optou por romper a relação, mas eles continuaram morando juntos no mesmo imóvel. Segundo ela, posteriormente, por não aceitar o término, o homem acabou fazendo ameaças de morte.

Nesta sexta, o homem teria inicialmente ameaçado a tirar a própria vida, quando saiu da casa da mulher e se deslocou para uma linha de trem. A vítima disse aos militares que foi atrás dele acompanhada de um filho adolescente. Lá, o homem acabou desistindo da ideia depois de ser convencido a voltar para casa.

Ainda de acordo com a mulher, o agressor, muito exaltado, pegou um facão e disse que mataria todos dentro do imóvel. Na residência, além dela e do homem, residem dois dos cinco filhos dela de outro relacionamento. Conforme o relato, um deles conseguiu impedir que a mãe fosse esfaqueada, já que o homem foi contido para que a mulher conseguisse fugir. Pouco depois, o adolescente deixou o imóvel. A ocorrência policial não menciona se o outro filho dela que reside na casa estava no local.

O Corpo de Bombeiros informou que, segundo relato da vítima, o homem teria colocado fogo em um dos quartos pouco depois de agredi-la. Até a chegada dos bombeiros, vizinhos tentaram debelar as chamas, que acabaram se espalhando muito rápido, destruindo o telhado do quarto e a parte elétrica.

Até o fechamento desta publicação, o homem não havia sido encontrado pela Polícia Militar. A vítima foi orientada a fazer uma representação contra o ex-companheiro em uma delegacia especializada de atendimento à mulher.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia