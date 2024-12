O dia deve ter céu de nublado a chuvoso, com trovoadas isoladas, em toda Minas Gerais nesta quinta-feira (5/12).

Em todas as regiões, o céu se mantém nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

Nas regiões Metropolitana, Central, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já nas regiões Noroeste, Zona da Mata, Sul, Sudeste, Oeste e Triângulo Mineiro, o céu deve permanecer nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a nebulosidade no estado se deve à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), posicionada mais ao sul do estado de Minas Gerais e estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Segundo o órgão, a ZCAS deixa o tempo com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora, sobretudo, nos municípios localizados no Oeste, Sul e Zona da Mata Mineira. As demais regiões do estado também terão tempo instável e não se descarta chuva forte.

Belo Horizonte

Na capital, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas de intensidade moderada a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18,1 ºC, com máxima estimada em 30 ºC. A umidade relativa mínima do ar é estimada em torno de 60% à tarde.