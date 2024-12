Um homem, de 31 anos, foi executado a tiros dentro de um bar no bairro Morada Nova, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi registrado na noite dessa quinta-feira (5/12).





Segundo o boletim de ocorrência, a polícia encontrou a vítima já sem vida no interior do estabelecimento e muito sangue ao redor do corpo.





O dono do bar afirmou que estava ao lado do homem quando um motociclista estacionou próximo a porta do bar, desembarcou, sacou uma arma e fez diversos disparos contra a vítima.

A companheira do homem, que mora ao lado do bar, escutou os disparos, foi até a loja e reconheceu o namorado.





A perícia foi acionada e constatou que o homem foi baleado diversas vezes na cabeça, braços e tórax.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.