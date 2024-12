Dia de orações, festividades, pedidos de graças e agradecimento dos fiéis. No domingo (8), a Igreja Católica celebra Nossa Senhora da Conceição, que tem uma legião de devotos na capital e no interior de Minas Gerais, para onde estão programadas missas, procissões e outras cerimônias religiosas. De acordo com a Arquidiocese de BH, o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, na Região Noroeste, vai acolher moradores e visitantes, que participam das celebrações com início às 3h30 (madrugada).

Em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), haverá dupla comemoração. Às 10h, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, durante a missa solene dedicada à padroeira do tricentenário município, fiéis reencontram, pela primeira vez, a imagem de São José de Botas. A peça sacra desapareceu na Semana Santa de 1947 e está sendo devolvida, agora, à paróquia, seu lugar de origem.

Já em Santa Luzia (RMBH), o Mosteiro Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, com 310 anos de história, festeja o dia da sua protetora. Haverá missas solenes às 10h30 e 15h e o terço, às 15h. Em 2024, são celebrados os 170 anos do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pelo papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Á frente das festividades, estão as monjas da Ordem da Imaculada Conceição.

DEVOÇÃO

Nossa Senhora da Conceição é reverenciada pelos belo-horizontinos de forma muito especial, de acordo com informações da Arquidiocese de BH. A devoção surgiu com os primeiros moradores da cidade. No passado, o antigo Curral del-Rei, onde foi construída a capital inaugurada em 12 de dezembro de 1897, era uma localidade ligada a Sabará, que tem como Igreja-Mãe a Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Assim, a festa da padroeira de Sabará era, também, irradiada para Curral del-Rei. Quando Belo Horizonte foi erguida, a tradição de festejar Nossa Senhora da Conceição foi mantida.

RETORNO DA IMAGEM

Dia especial em Sabará (RMBH), na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, considerada uma das primeiras de Minas. Os fiéis vão reencontrar, na missa das 10h de domingo (8), a imagem de São José de Botas, desaparecida há 77 anos do tempo.

A solenidade de apresentação da peça sacra será durante a missa solene, em honra a Nossa Senhora da Conceição. A imagem foi localizada em um site de leilões do Rio de Janeiro (RJ).A peça passará por processo de restauração para preservar suas características originais. A entrega será feita, à Paróquia Nossa Senhora da Conceição, pelo Ministério Público de Minas Gerais.

SERVIÇO

Dia de Nossa Senhora da Conceição

DOMINGO (8)

Belo Horizonte

A partir das 3h30 (madrugada), o Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, na Região Noroeste, estará aberto para celebrações. Fica na Rua Além Paraíba, 152.

Sabará (RMBH)

Missa solene, às 10h, na Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Siderúrgica. Devolução da imagem de São José de Botas, desaparecida há 77 anos.

Santa Luzia (RMBH)

Celebrações no Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, que comemora também 310 anos de história e 170 anos do dogma da Imaculada Conceição, proclamado pela papa Pio IX.

10h30 – Missa solene

14h – Terço da Imaculada Conceição

15h – Missa solene, com procissão e bênção do Santíssimo

Mais informações no site da Arquidiocese de Belo Horizonte.