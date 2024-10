Apoiado pelo governador Zema, o atual prefeito de Araxá, Robson Magela (Cidadania), foi reeleito com 58,83% dos votos válidos. Ele derrotou Lídia Jordão (PRD), que ficou em segundo lugar com 35,57%.

Em terceiro, ficou Eduardo Maia, com 3,93%, e em quarto, Dr. Zidane, com 1,66%. A eleição em Araxá teve 4% de votos brancos, 5,70% de votos nulos e 25,84% de abstenções.



Magela e seu vice, Bosco Junior, votaram no Colégio Polivalente, acompanhados do governador Zema. "A votação por aqui transcorreu muito bem. Nós temos que comemorar a democracia, sem ataques e sem agressões", disse Zema por meio das redes sociais.

O radialista e cantor sertanejo Robson Magela é natural de Araxá, tem 48 anos, é divorciado, tem cinco filhos e dois netos. Ele declarou um patrimônio de R$ 647.186,40 em bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Magela já foi vereador no mandato de 2016 a 2019.

Nas eleições passadas, Zema apoiou candidato do Novo.

No pleito de 2020, o governador mineiro sofreu um revés em sua terra natal.

Magela teve 52,74% dos votos válidos da cidade, ou seja, 27.781 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em segundo lugar ficou Lídia Jordão (Patriota), com 28,41%, seguida de Emilio Neumann (Novo), com 9,09%, Professor Jales (PT), com 5,26%, Sergio Chaer (PTB), com 2,77%, e Ana Paula Machado (Pros), com 1,72%.

