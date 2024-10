O engenheiro e professor universitário Guilherme Guimarães (União), de 60 anos, foi eleito neste domingo (6/10), no primeiro turno, o novo prefeito de Montes Claros (414,4 mil habitantes), no Norte de Minas e quinta maior cidade do estado. A eleição dele foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 19h20, com 71% dos votos apurados.

O prefeito eleito já adiantou as obras que pretende priorizar quando tomar posse em 1º de janeiro. Uma das primeiras ações, informou, será providenciar o processo de licitação para a construção de um novo hospital 100% SUS na cidade, por meio de parceria entre a prefeitura e o governo do estado. A construção do hospital foi uma das principais promessas de campanha de Guimarães.

Com a totalização de 99,77% dos votos, Guilherme Guimarães, atual vice-prefeito da cidade, somou 150.954 votos (71,78%), seguido de Ruy Muniz (PSB), com 23.317 votos (11,09%); Paulo Guedes (PT), com 13.689 (6,51%); Délio Pinheiro (PDT), 11.185 (5,32%); Maurício Sérgio/Maurício da Santa (PL), 10.001 votos (4,76%); e Fábio Máquinas (Mobiliza), 1.152 votos (0,55%).

Ruy Muniz concorreu com a candidatura anulada sub-judice após ter entrado com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que indeferiu seu nome pelo fato de ele ter tido contas rejeitadas em sua gestão à frente da Prefeitura de Montes Claros (2013/2016).

O representante do União teve como cabo eleitoral o atual prefeito da cidade, Humberto Souto (sem partido), que, aos 90 anos, se notabilizou como grande vencedor do pleito. Com mais de 90% de aprovação, Souto, que cumpre o segundo mandato, durante a campanha eleitoral do primeiro turno, foi cortejado até pelos opositores, que tentaram pegar carona em sua popularidade. O experiente prefeito encerra uma carreira vitoriosa de mais de 60 anos na vida pública.

Com folgada vantagem nas pesquisas, que indicavam que ele venceria no primeiro turno, o que acabou se confirmando, Guilherme Guimarães não compareceu a nenhum debate, mesmo com a crítica dos adversários, que o acusaram de “fugir” da discussão dos problemas.

O prefeito eleito de Montes Claros tem como vice o advogado e ex-procurador do município Otávio Rocha, um “novato” na disputa política, indicado na chapa situacionista como o “homem de confiança” de Humberto Souto.

Guimarães encabeçou a coligação “MOC em boas mãos” e foi apoiado por dez partidos, contando também com o aval dos deputados estaduais Arlen Santiago (Avante), Gil Pereira (PSD) e Oscar Teixeira (Podemos) e do deputado federal Marcelo Freitas (União).

Neste domingo, o primeiro “compromisso” de Guimarães foi ter comparecido à missa na Igreja Santa Clara, no Bairro Morada do Sol, perto de sua casa. Às 11h, acompanhado de familiares, ele votou em uma seção da Escola Estadual Alcides Carvalho (Polivalente), no Bairro São Luis, onde já se havia clima de vitória, com o então candidato recebendo muitos cumprimentos de eleitores. Por volta das 16h40, com seu companheiro de chapa, Otávio Rocha, ele acompanhou o prefeito Humberto Souto, que votou em uma seção da entidade Casmoc, no Bairro Todos Santos.





Cabo eleitoral





“Meu objetivo é fazer um governo voltado para toda a cidade de Montes Claros. Passada a fase da disputa política, o mais importante agora é que tenhamos uma cidade da paz, da educação, da saúde, do progresso, da geração de empregos para todos, sem nenhuma retaliação, mas com harmonia”, afirmou Guilherme Guimarães, em entrevista ao Estado de Minas na noite deste domingo, após o TSE confirmar sua vitória no primeiro turno.

O prefeito eleito da cidade-polo do Norte de Minas afirmou que sua principal meta é dar continuidade “aos avanços” da gestão do seu principal cabo eleitoral, Humberto Souto, a quem fez elogios.

“O Humberto foi a pessoa mais importante nesse processo da nossa eleição. Ele foi o princípio que busquei, liderando uma gestão que precisa ser continuada. Com toda sua responsabilidade, capacidade, entendimento político e sabedoria, ele virou referência para todos nós e foi fundamental na nossa vitória, principalmente, pela sua visão e por ter me escolhido para dar sequência ao seu trabalho”, afirmou Guimarães.