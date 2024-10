A disputa pela Prefeitura de São Paulo foi uma das mais acirradas do país. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) vão disputar o segundo turno. Enquanto Nunes teve 29,48% dos votos válidos, o que representa 1.801.139 votos, Boulos conquistou 29,07%, com um total de 1.776.127. Já o candidato do PRTB, o ex-coach e influenciador Pablo Marçal, ficou em terceiro lugar na disputa e está fora do segundo turno. Ele teve 28,14% dos votos (1.719.274 no total).





As pesquisas divulgadas na véspera da disputa, porém, mostravam os três candidatos tecnicamente empatados, com Guilherme Boulos à frente de Nunes e Marçal. Na Quaest divulgada nesse sábado (5/10), Boulos tinha 29% dos votos, seguido pelo candidato do MDB com 28% e o do PRTB com 27% dos votos válidos.

O Instituto Datafolha divulgou também no sábado pesquisa de intenção de votos para a capital paulista. No levantamento, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes apareciam com 29% das intenções de voto, seguidos por Pablo Marçal, com 26% dos votos válidos. Pela margem de erro, os três estavam tecnicamente empatados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Já na pesquisa anterior divulgada pelo Datafolha, na última quinta-feira (3/10), Boulos aparecia com 29% das menções de voto, e Nunes e Marçal com 26%, cada.