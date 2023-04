Fernandinho Beira-Mar não fez 'selfies' com promotora e juíza em tribunal

Não é verdade que o traficante de drogas Fernandinho Beira-Mar tenha posado para fotos com a juíza e a promotora responsáveis por seu julgamento. Um vídeo com imagens nas quais ele é visto sorrindo ao lado de duas mulheres foi compartilhado mais de 14 mil vezes desde outubro de 2021 com essa alegação para desacreditar a Justiça brasileira. Entretanto, as fotos, feitas durante uma de suas audiências, em maio de 2015, mostram suas advogadas.

'O que esperar da justiça brasileira em que uma juíza e uma promotora em pleno tribunal tiram selfies com Fernandinho Beira Mar', diz o texto sobreposto a imagens compartilhadas no Facebook, no TikTok, no Kwai e no Twitter.

Nas imagens, vê-se Beira-Mar, cujo nome de registro é Luiz Fernando da Costa, acenando ao lado de duas mulheres que vestem uma beca preta.

Captura de tela feita em 24 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook

Uma busca reversa no Google por uma das imagens de Beira-Mar levou a uma notícia do portal R7, do Grupo Record, intitulada 'No dia em que foi condenado, Fernandinho Beira-Mar posou para foto com advogadas'. Com data de 15 de maio de 2015, a matéria é ilustrada com a foto na qual o traficante é ladeado pelas duas mulheres e parece mandar um beijo para alguém.

O texto relata um julgamento de Beira-Mar ocorrido em maio de 2015, no qual ele foi condenado a 120 anos de prisão pela morte de quatro homens de uma facção rival, durante uma rebelião no presídio Bangu 1, em 2002.

Uma pesquisa no Google por notícias sobre o julgamento de 2015 resultou em uma matéria do jornal O Globo na qual aparece a segunda foto do compilado viral, na qual o traficante faz sinal de positivo com as mãos ao lado das mesmas mulheres. No texto, é mencionado o nome do magistrado à frente do caso, que não era uma mulher, mas o juiz Fábio Uchôa.

A mesma imagem foi publicada no site da Agência Senado, com crédito ao fotógrafo d'O Globo.

Com uma nova busca no Google pelos termos 'Beira-Mar', 'julgamento 2015' e 'promotoria' verificou-se que a acusação tampouco foi conduzida por uma mulher, e sim pelo promotor Bráulio Gregório.

Em uma outra reportagem sobre o julgamento são citados os nomes das advogadas que acompanharam Beira-Mar na época: Cecília Gomes e Amanda Vanderlei, além de José Maurício Neville.

O AFP Checamos buscou por fotos das duas advogadas no Google, mas encontrou somente a de Cecília Gomes, registrada em 2018 nesta reportagem.

No vídeo desta matéria do g1, também é possível observar que a dupla acompanha o julgamento do local destinado à defesa no tribunal.

Esse conteúdo também foi verificado pelo Yahoo!, pelo Aos Fatos, pelo Uol Confere e pelo Fato ou Fake.

