Vídeo que mostraria 'recepção a Lula em Portugal' foi gravado em Brasília e circula desde 2022

Uma sequência que mostraria um protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Portugal não tem relação com a viagem do líder brasileiro ao país europeu em 2023.



O conteúdo, compartilhado mais de 26 mil vezes desde pelo menos 22 de abril de 2023, circula acompanhado da alegação de que mostraria a recepção a Lula em Portugal. Mas o vídeo circula desde setembro de 2022, e foi gravado na rodoviária do Plano Piloto, em Brasília.





'Recepção em Portugal', lê-se em um texto sobreposto ao vídeo compartilhado no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter e no YouTube. O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

Captura de tela feita em 25 de abril de 2023 de uma publicação em formato reels no Facebook

O conteúdo circula em meio à viagem de Lula a Portugal, onde o chefe de Estado brasileiro desembarcou em 21 de abril. Em 25 de abril de 2023 , Lula foi alvo de um protesto organizado por deputados de extrema-direita do Parlamento português.

A gravação viral, porém, não corresponde a esse momento e tampouco foi feita em Portugal.

O vídeo mostra uma multidão, em frente a uma escadaria, que grita 'Lula ladrão, seu lugar é na prisão'. No lado direito, é possível ver o símbolo da rede social TikTok e o nome de usuário '@israelmarin919'.

Uma pesquisa pelos vídeos publicados por esse perfil levou à publicação original do conteúdo. Nos comentários, um usuário sinalizou que o vídeo, na verdade, teria sido gravado no Brasil: 'Rodoviária do Plano Piloto Brasília', diz a mensagem.

Uma pesquisa no Twitter pelas palavras-chave "rodoviária brasília lula' levou ao mesmo vídeo publicado em 28 de setembro de 2022, sem menção a Portugal: 'Rodoviária de Brasília ponto central do Brasil, manda seu recado para o país não deixando Lula fazer comício', diz a legenda da publicação.

Rodoviária de Brasília ponto central do Brasil, manda seu recado para o país não deixando Lula fazer comício. pic.twitter.com/nYw1SfNngW — Bernardino Nilton Nascimento (@Bernilton) — Bernardino Nilton Nascimento (@Bernilton) September 28, 2022

No tuíte, o vídeo possui maior resolução e é possível identificar o texto de uma das placas vistas nas imagens: 'Plataforma B, BRT Gama, BRT Santa Maria'.

O BRT é um tipo de transporte público feito por ônibus, que visa um deslocamento mais rápido. As linhas do BRT Gama e Santa Maria são parte do sistema de transporte do Distrito Federal.

Essas placas também podem ser vistas em fotos do interior da rodoviária, como na foto a seguir, da Agência Brasil:

Captura de tela feita em 25 de abril de 2023 do site da Agência Brasil que mostra o interior da rodoviária do Plano Piloto

Outros vídeos publicados no Twitter gravados na rodoviária do Plano Piloto também mostram o mesmo local visto no vídeo viral.

A assessoria de comunicação da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) também confirmou à AFP, em 25 de abril, que o vídeo foi gravado na Rodoviária do Plano Piloto.

Outros vídeos publicados em setembro de 2022 no Twitter mostram manifestantes que protestavam contra Lula (1, 2), mas o AFP Checamos não conseguiu confirmar com precisão a data exata em que o vídeo foi registrado.

Verificação semelhante foi feita por Aos Fatos e Reuters.

