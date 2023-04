Vídeo de explosão foi em escola de São Paulo?

A gravação de uma criança ferida sendo carregada nos braços não tem relação com ataques a escolas no Brasil. Em publicações visualizadas milhares de vezes nas redes sociais desde, pelo menos, 11 de abril de 2023, usuários alegam que as imagens retratam uma ação violenta que teria ocorrido em uma escola na região de Ermelino Matarazzo, em São Paulo.



Mas a sequência, na verdade, mostra uma explosão em um supermercado em Rondonópolis (MT), como confirmou à AFP a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) do Mato Grosso.



'Alerta para todas as escolas mais um ataque nas escolas Ermelino Matarazzo', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook. O conteúdo circula também no Instagram e no Twitter.



Captura de tela feita em 12 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Comparação feita em 13 de abril de 2023 entre uma publicação no Twitter (E) e uma captura de tela do Google Maps ( .)

Referências

A mensagem é acompanhada de um vídeo que mostra um homem carregando uma criança ferida nos braços. Sobreposta à gravação, há o texto:O vídeo circula em meio a ataques realizados em escolas no Brasil em abril de 2023. No dia 5 do mesmo mês, um ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, deixou quatro crianças mortas Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google, usando a ferramenta InVid WeVerify *, trouxe como resultado o mesmo vídeo publicado no Twitter em 7 de abril de 2023 , diz a legenda que acompanha a sequência.Uma nova pesquisa no Google pelas palavras-chavetrouxe como resultado um fragmento da mesma sequência, porém desfocada, publicada pelo site Terra e junto ao título: 'Câmera flagra explosão em mercado de Rondonópolis no Mato Grosso'.O mesmo trecho também foi publicado em uma reportagem sobre a explosão no supermercado exibida pela TV Vila Real , uma emissora de Mato Grosso afiliada à RecordTV., diz a narração da reportagem. Ao fundo, também é possível ouvir pessoas ao redor dizendo, como nos conteúdos virais.Em contatos diferentes, a Sesp-MT e o Delegado Regional de Rondonópolis, Thiago Damasceno, confirmaram ao AFP Checamos que as imagens do vídeo viral de fato referem-se à explosão do supermercado.O caso também foi noticiado em outros meios de comunicação, com imagens semelhantes. A explosão ocorreu na noite de terça-feira, 4 de abril, no Bairro Vila Operária.Segundo um texto publicado em 5 de abril pela Sesp-MT , apurações preliminares apontam indícios de crime, mas a apuração está sob sigilo.Com esses indícios, uma busca no Google Maps levou ao supermercado Tropical do Bairro Vila Operária, em Rondonópolis, que possui fachada semelhante à que pode ser vista no vídeo viral.A rede de supermercados também publicou uma nota sobre o ocorrido em suas redes sociais em 4 de abril.Como parte da Operação Escola Segura, o governo federal criou um canal exclusivo para receber informações de ameaças e ataques contra as escolas. Todas as denúncias são anônimas e as informações são mantidas sob sigilo, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.