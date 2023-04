É montagem a 'notícia' que afirma que Lula 'cancelou anistia do Fies'

Captura de tela feita em 5 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





O portal g1 não noticiou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou a renegociação das dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Uma captura de tela da suposta matéria somou mais de 160 mil visualizações nas redes sociais desde 3 de abril de 2023. Mas a imagem apresenta sinais de manipulação e o conteúdo não consta no site de notícias. À AFP, o Ministério da Educação informou que não tomou qualquer medida nesse sentido., diz o título da suposta notícia, cuja captura de tela circula no Facebook , no TikTok , no Instagram e no Twitter Logo abaixo da manchete lê-se:'.

Fies foi criado em 27 de maio de 1999, na gestão Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), com o objetivo de conceder crédito aos estudantes regularmente matriculados nos cursos superiores de instituições de ensino privadas.



Diante das inadimplências, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) anunciou em dezembro de 2021 a possibilidade, por meio de uma medida provisória, da renegociação das dívidas, com a isenção de juros e multas, dos estudantes que tivessem assinado o contrato do Fies até o segundo semestre de 2017.

Leia: Gleisi defende Lula e chama senador bolsonarista de 'coisa asquerosa



Por essa medida provisória, estudantes com contratos de financiamento firmados até o final de 2017 tiveram até 31 de dezembro de 2022 para renegociar as dívidas.



O conteúdo viral sugere que estudantes e formados beneficiados por essa medida provisória seriam prejudicados por um cancelamento da renegociação da dívida e por uma cobrança retroativa.



No entanto, o AFP Checamos não encontrou qualquer anúncio nesse sentido por parte do governo federal ou noticiado pelo g1.

Leia: Lula embarca para a China e Alckmin assume a presidência

Imagem com sinais de manipulação

Comparação feita em 6 de abril de 2023 entre uma notícia publicada no portal g1 (E) e uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Referências

Uma busca pelo título da suposta notícia no Google resultou somente em desmentidos.No g1, uma pesquisa por 'Fies' não levou a qualquer conteúdo sobre o cancelamento ou a suspensão da renegociação das dívidas.Além disso, na captura de tela viralizada há sinais de manipulação: falta o ícone do logotipo do site na tarja vermelha com o nome da editoria de 'Política' e ao lado do nome do jornalista não se vê o 'g1', como aparece em publicações assinadas do portal.O nome do jornalista que assina a suposta matéria, 'Marcelo da Silva', tampouco consta na lista de pessoas que integram a equipe de jornalismo do portal.À AFP, a assessoria do Ministério da Educação (MEC) afirmou, em 5 de abril de 2023, quee que, por isso,, esclareceu o ministério.O MEC acrescentou queO AFP Checamos já fez outras verificações de notícias falsas vinculadas ao site g1 ( 1 3 ).Esse conteúdo também foi verificado pelo Boatos.org e pelo Aos Fatos