Capa da Playboy em que a política francesa Schiappa aparece com decote e tatuagem é uma montagem

Captura de tela feita em 3 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)





A notícia de que Schiappa havia dado uma entrevista e posado para a Playboy foi publicada pelo jornal Le Parisien em 31 de março, e posteriormente confirmada pela equipe da política à AFP.

Em 31 de março de 2023, foi anunciado que a secretária de Estado da Economia Social e Solidária da França, Marlène Schiappa, posou e deu uma entrevista para a revista erótica Playboy. Nos dias que se seguiram, a suposta capa da edição circulou dezenas de vezes nas redes sociais e na imprensa, com Schiappa usando um maiô branco e um decote mostrando uma suposta tatuagem com um número que remete a um artigo constitucional. Mas trata-se de uma montagem. A AFP encontrou a foto usada para fazer a manipulação., dizem publicações no Facebook , no Instagram e no Twitter . A imagem também foi difundida pela imprensa ( 1 2 ).O conteúdo circula em outros idiomas., diz um tuíte em espanhol, que foi divulgado em vários meios de comunicação da mesma língua. Artigos em italiano ( 1 2 ) e publicações em francês inglês divulgam a imagem.Todos esses exemplos compartilham a suposta capa, na qual se lê '49.3' em um dos seios da política. Esse é o número do artigo constitucional por meio do qual o presidente francês, Emmanuel Macron, aprovou por decreto a reforma da Previdência, que gerou mobilizações por semanas em todo o país.



A imprensa parisiense divulgou um fragmento da capa da edição de 6 de abril, em que Schiappa aparece olhando para o lado direito, assim como nas publicações virais, e parece vestir uma alça branca no ombro. O resto do corpo não é mostrado e o crédito é da Playboy.

Captura de tela feita em 3 de abril de 2023 do site do Le Parisien (foto: Reprodução)



nope

— Jack Blag (@BlagJack) nope— Jack Blag (@BlagJack) April 3, 2023

Comparação de capturas de tela do Pexel (E) e de um tuíte, realizada em 3 de abril de 2023 (foto: Reprodução)



Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée

— BFMTV (@BFMTV) Marlène Schiappa dans Playboy: la majorité embarrassée pic.twitter.com/M1P6sZxh8s — BFMTV (@BFMTV) April 1, 2023

Referências

Segundo o jornal, a Playboy distribuiu apenas um recorte de sua capa. O Le Parisien garantiu, citando o gabinete de Schiappa, que a política posoucome que nas páginas internas ela aparece envolta na bandeira francesa.Questionado pela AFP sobre a capa que circula nas redes sociais, em que Schiappa é vista de maiô, o gabinete respondeu a 3 de abril:Um dos artigos difundidos em italiano inclui um tuíte com a imagem do corpo todo de Schiappa. Foi publicado em 1º de abril às 11h16, horário da França, pouco depois de ser tornada pública a informação de que a funcionária havia concedido a entrevista à Playboy.Vários usuários comentaram a foto e denunciaram que era falsa. Em resposta, o autor do tuíte negou que a capa fosse real e se declarou quando questionado sobre a veracidade da imagem que publicou.A AFP conseguiu descobrir que, de fato, o corpo visto nas postagens virais vem de outra fotografia disponível na internet, de vários anos antes. Por meio de uma busca reversa com a extensão InVid-WeVerify, a equipe de verificação da AFP encontrou uma imagem semelhante na ferramenta TinEye Ao baixar essa imagem, uma nova busca reversa levou ao Pexels, um banco de imagens. A foto é descrita comoe, de acordo com seus metadados, foi tirada em 24 de junho de 2020 e publicada no site em 16 de dezembro daquele ano. A localização informada é Hong Kong e a autora é Koma Tang Detalhes como a posição das mãos e pernas e as dobras na poltrona permitem determinar que se trata da mesma fotografia.Por sua vez, o editor da revista, Jean-Christophe Florentin, não quis revelar mais detalhes à AFP sobre a capa da edição de 6 de abril da edição francesa da Playboy.Outros meios de comunicação, como o canal de notícias BFM TV , veicularam outras fotografias que supostamente estão na nova edição da revista. Em uma delas, Shiappa aparece com o mesmo gesto do recorte divulgado pelo Le Parisien, mas em vez de maiô, ela usa um longo vestido branco.A decisão de Shiappa de posar para a Playboy gerou polêmica na França, país que registra protestos maciços contra o adiamento da idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e o aumento da contribuição para 43 anos até 2027 para arrecadar a pensão completa. Ela justificou sua decisão:, escreveu ela no Twitter