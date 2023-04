Audiência histórica em Nova York tem protestos contra e a favor de Trump

Dezenas de simpatizantes de Donald Trump se reuniram em frente a um tribunal no sul de Manhattan nesta terça-feira (4), onde o ex-presidente republicano será julgado por denúncias criminais, enquanto opositores o acusam de mentir e pedem sua prisão.



Membros da divisão de assuntos comunitários do Departamento de Polícia de Nova York estavam a postos no local enquanto apoiadores de Trump, muitos usando chapéus com o slogan "Make America Great Again" e roupas enfeitadas com a bandeira americana, gritavam insultos contra os opositores.



No entanto, a maior parte do entorno do tribunal foi ocupada por jornalistas, atentos diante da acusação inédita contra um ex-presidente dos Estados Unidos em audiência marcada para as 14h15 locais (15h15 no horário de Brasília).



Trump era esperado no local no início da tarde para procedimentos preliminares e depois, para enfrentar as acusações relacionadas a um suborno para comprar o silêncio, durante a campanha às eleições presidenciais de 2016, de uma atriz pornô que afirmava ter tido um relacionamento íntimo com ele.



Os manifestantes contrários a Trump desfilavam com uma grande faixa com a mensagem "Trump mente o tempo todo" e gritavam "Prendam-no!", enquanto apoiadores do republicano agitavam uma faixa estampada com as palavras "Trump ou Morte".



George Santos, um congressista republicano de Nova York acusado de mentir para chegar ao cargo, fez uma breve aparição no parque onde a deputada de extrema-direita Marjorie Taylor-Greene está realizando um comício pró-Trump.



A enfermeira aposentada Paulina Farr contou à AFP que viajou do subúrbio de Long Island até a cidade "(para) mostrar apoio ao nosso presidente Trump", disse.



Farr comentou que esteve presente na invasão do Capitólio - sede do Congresso do país - em Washington, em 6 de janeiro de 2021, ao lado de partidários de Trump. No entanto, chamou o protesto de terça-feira de "extremamente diferente" e prometeu seguir em frente.



"Sabemos a verdade. Não tenho medo", completou.



Aos 76 anos, Trump segue como um dos favoritos à indicação republicana para as eleições presidenciais de 2024, embora as acusações, ainda sigilosas, que serão divulgadas na terça-feira ameacem questionar sua viabilidade como candidato.



O empresário também está usando o caso para mobilizar sua base de apoio e arrecadar milhões de dólares para sua campanha eleitoral.



Durante as manifestações, um apoiador de Trump tentou rasgar uma bandeira do grupo opositor, situação em que a polícia precisou atuar.



"Fui atacada várias vezes", disse Laurie Biter. A mulher de 64 anos, que protestava contra o republicano, comemorou as acusações contra ele, mas acrescentou que "não é apenas uma acusação que é apresentada ao tribunal".



"É uma acusação que nós, como pessoas de bom senso, temos de apresentar", comentou.