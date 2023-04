Vídeo de Bolsonaro em jogo do Palmeiras não é de 2023

Captura de tela feita em 12 de abril de 2023 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)





Um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acena do gramado para a torcida do Palmeiras não foi feito em abril de 2023, como alegam publicações visualizadas mais de 13 mil vezes nas redes sociais desde pelo menos 11 de abril. A cena, na verdade, ocorreu em dezembro de 2018, durante a final do Campeonato Brasileiro., diz uma das publicações compartilhadas no Twitter , no Facebook e no YouTube Na gravação, ouvem-se gritos da torcida que, segundo as publicações, demonstrariam a popularidade do ex-presidente em 2023., escreveu outro usuário.

Bolsonaro voltou ao Brasil em 30 de março de 2023, após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, iniciada pouco antes da posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, o vídeo em que o ex-presidente é visto em uma partida do Palmeiras não foi feito na final do Campeonato Paulista, como sugerido nas publicações virais.



Em uma delas, um usuário comentou que as imagens foram gravadas em um jogo do Campeonato Brasileiro de 2018.



De fato, uma busca pelos termos "Bolsonaro", "Palmeiras" e "brasileirão 2018" levou ao mesmo vídeo, publicado no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL) no YouTube em 2 de dezembro de 2018:

A presença de Bolsonaro - vitorioso nas eleições de 2018 - no jogo que deu o título do Brasileirão ao Palmeiras naquele ano foi amplamente noticiada pela imprensa ( 1 2 ), que também divulgou o registro.