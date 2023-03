Vídeo de Lula com Janja tem velocidade reduzida para sugerir embriaguez

Uma gravação em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto ao lado de sua esposa, Janja Lula da Silva, foi manipulada para sugerir que o político estava alcoolizado.



Publicações que compartilham o vídeo como evidência de que Lula estava bêbado foram visualizadas mais de 5 mil vezes nas redes sociais desde 23 de março de 2023. Mas a sequência teve a sua velocidade reduzida para dar a impressão da fala embriagada.



'Como pode esse ser asqueroso presidir o Brasil ??? Vamos derruba-lo. Miserável, cachaceiro,corrupto,canalha, calhorda,comunista', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter, no Facebook e no Instagram.



O vídeo também foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.



Captura de tela feita em 27 de março de 2023 de uma publicação no Facebook

No vídeo viralizado, Lula diz, como se estivesse alcoolizado:No entanto, a velocidade do vídeo foi adulterada para dar essa impressão.Na gravação viral, é possível observar a marca d'água da rede de compartilhamento de vídeo Kwai e do perfil 'LULA OFICIALM13', de apoio ao presidente.Uma busca nesta conta levou ao vídeo original , no qual Lula e Janja convocam eleitores para um ato de campanha eleitoral que seria realizado no dia seguinte, 22 de agosto de 2022, no Vale Anhangabaú, em São Paulo. O político fala normalmente no trecho viralizado.A mesma sequência também foi compartilhada por Lula em seu perfil no Facebook:Comparando o vídeo original ao viralizado, constata-se que este último teve sua velocidade reduzida. Isso é confirmado pelo tempo de duração da fala de Lula na gravação original e na versão editada: na primeira, o trecho tem 19 segundos de duração, enquanto na segunda soma 39 segundos.O AFP Checamos já verificou alegações semelhantes ( 1 2 ).Esse conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa e pelo Boatos.org