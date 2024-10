A candidata do PP, Neusa Ribeiro, foi eleita prefeita de Serra da Saudade, cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais, com 91,63% dos votos. Ela disputou o pleito com Derli Donizete (Avante), que obteve 8,37%.

A cidade é a menor do país em número de habitantes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 907 habitantes. No entanto, tem 1.294 eleitores, número maior que a população. Borá, em São Paulo, é a detentora do título de menor eleitorado do Brasil, com 1.094 votantes.

Em Serra da Saudade, Neusa foi votada por 1.084 pessoas, enquanto Donizete foi a escolha de 99 serrano-saudalenses.





Apesar de ser a menor do país em população, sua área total é maior que a área de Belo Horizonte, com 335km². No entanto, apenas 0,24km² corresponde à área urbana, delineada por apenas dois bairros: Centro e São Geraldo.