O candidato João Marcelo Dieguez Pereira (Cidadania) foi reeleito à prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com 92,24% das urnas apuradas, ele obteve 44.885 votos, o que corresponde a 85,27% do total.





O segundo colocado nas eleições em Nova Lima foi Gilson Amorim (Republicanos), com 4.506 votos, o que corresponde a 8,56% do total. Por sua vez, Cris Nunes (PSOL) obteve 1.643 votos (3,12%), e Mauri Lopes (PT), 1.604 (3,05%).







As urnas confirmam os resultados de diferentes pesquisas eleitorais, que mostravam João Marcelo muito à frente das intenções de voto desde o início da campanha. Enquanto o atual gestor seguirá à frente da cidade, a vice na coligação, intitulada Nova Lima no Caminho Certo, Cissa Caroline (PSD), é nova no cargo e assumirá o Executivo pela primeira vez.