Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12/12) mostra o senador Cleitinho (Republicanos) na liderança da disputa pelo Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O parlamentar é seguido pelo ex-governador e atual deputado federal Aécio Neves (PSDB) e pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, que foi candidato ao governo estadual em 2022.

De acordo com o levantamento, o senador Cleitinho lidera com 26% das intenções de voto. Aécio Neves aparece em segundo lugar, com 15%, em empate técnico com o ex-prefeito Alexandre Kalil, que tem 14%.

Na quarta posição, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), soma 7% das intenções de voto. Já Mateus Simões (Novo), que pretende suceder a gestão do governador Romeu Zema (Novo), registra apenas 2%.

O número de indecisos chega a 13%, enquanto 22% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou que não compareceriam às urnas.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.480 eleitores entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.