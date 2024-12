28/11/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica. O ministro Fernando Haddadvai até o Senado Federal fala com Presidente do Senado Rodrigo Pacheco sobre corte de gastos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta terça-feira (10/12), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava "abatido" durante a reunião que ocorreu no Palácio do Planalto na segunda. Durante a sessão no plenário do Senado, Pacheco desejou uma pronta recuperação ao presidente e comentou sobre a reunião que ambos tiveram na véspera.





"Gostaria de fazer um registro em nome da Presidência do Senado de solidariedade e votos de plena recuperação ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se submeteu a uma cirurgia na data de ontem e se encontra internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo”, declarou o senador.

Rodrigo Pacheco aproveitou a ocasião para compartilhar detalhes sobre a reunião com o presidente, realizada no Palácio do Planalto às 17h do mesmo dia. "Muitas pessoas me perguntaram sobre como estava o presidente na nossa reunião de ontem", disse. Segundo o senador, Lula estava "abatido", mas manteve uma postura confiante. “Naturalmente, abatido, em função do estado de saúde, mas me recebeu no seu gabinete e se despediu de mim no seu gabinete com um sorriso no rosto”, relatou.

O presidente do Senado também demonstrou otimismo em relação à recuperação de Lula. “Certamente, o presidente Lula, em breve, estará retomando as suas atividades, para bem do Brasil, para bem dos brasileiros”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia