A morte de um cão da raça bulldog, levado para fazer uma castração, em junho deste ano, numa clínica no bairro Cabral, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, virou caso de polícia. As investigações foram concluídas, nesta segunda-feira (9/12), resultando no indiciamento de técnicos do estabelecimento, apontados como responsáveis pela morte do animal.





De acordo com Luiza Oliveira, perita e médica veterinária Polícia Civil, o animal morreu durante a cirurgia, o que ocorreu em consequência de erros cometidos.





“O primeiro deles foi o fio utilizado para a sutura, que não era o adequado. Além disso, a ligadura, que deveria fechar o corte entre os testículos e a veia inguinal, não foi bem feita, ficando frouxa e provocando a hemorragia,” explicou a perita.





No início das investigações, o tempo de jejum do animal foi apontado como possível causa do óbito. A necropsia, no entanto, revelou que a hemorragia foi a causa real da morte do animal, levando a uma parada cardiorrespiratória.





A partir desse laudo, a veterinária proprietária da clínica e responsável pelo procedimento foi indiciada por maus-tratos contra animais com dolo eventual. Ela está em liberdade.