Um motorista procurou a Polícia Civil contando que estava sendo perseguido e pediu ajuda, mas acabou sendo preso por estar com drogas e por ter bebido antes de dirigir. O caso foi registrado nesta segunda-feira (9/12), em Patos de Minas, depois que os policiais desconfiaram do comportamento do homem.



Ele tem 37 anos e chegou à Delegacia de Plantão da Polícia Civil dizendo ter alguém o perseguindo, mas sem dar detalhes sobre o caso.



A polícia desconfiou da história e, em conversa com o homem, percebeu que ele tinha pó branco nas narinas. Questionado sobre isso, rapidamente ele admitiu se tratar de cocaína.



A confissão rendeu uma busca pessoal, na qual foi encontrada uma porção de maconha e outra de cocaína.



Pressionado, ele também confessou que tinha bebido latas de cerveja. O teste de etilômetro atestou o consumo de álcool.

Segundo a polícia, o homem apresentava alucinações e exaltação, o que explicaria o relato de perseguição. Diante de tudo, ele acabou preso. O veículo em que estava também foi recolhido.