A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o governo federal vem reforçando com as prefeituras medidas preventivas de combate a dengue. No período de novembro a maio, quando mais chove em boa parte do país, há uma maior incidência de casos da enfermidade.





"É importante pensarmos em ações de limpeza urbana, fortalecer os agentes de endemia, nesse primeiro momento é a prevenção que tem que existir", disse.

Nísia Trindade, que veio a Belo Horizonte participar de uma agenda do candidato à prefeitura, Rogério Correia (PT), também destacou o investimento em tecnologia para combater a doença.

"Estamos trabalhando com agenda das vacinas, mas não há vacinação em massa nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo", afirmou sobre a vacina que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan.

Outro método que a ministra vê com bons olhos é o Wolbachia. A tecnologia consiste em liberar no ambiente Aedes Aegypti com a bactéria Wolbachia, responsável por bloquear o desenvolvimento de vírus da dengue, Zika e chikungunya nos animais. Uma biofábrica foi inaugurada no bairro Gameleira, na Região Oeste da capital mineira para produzir a bactéria.

Queimadas

Sobre as fortes queimadas que atingem o Brasil e também Minas Gerais, Nísia Trindade voltou a argumentar que de imediato a pasta da Saúde orienta uma série de cuidados a serem tomados pela população.





"As escolas e ambientes de trabalho precisam estar umidificados, as pessoas precisam se hidratar. Os trabalhadores que atuam em áreas externas precisam de cuidados redobrados, o uso de máscaras é recomendado", afirmou. Ela também reforçou que nesse momento as pessoas devem buscar se manter em casa o maior tempo possível.