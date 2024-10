Um homem de 40 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (29/10), próximo à Avenida Mário Fonseca Viana, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Moradores da área descobriram o corpo, que apresentava sinais de sangramento.





Segundo a Polícia Militar, a vítima morava em Santa Luzia, também na Grande BH, e trabalhava em uma farmácia no Centro de Vespasiano. Ele deixou o trabalho por volta das 20h dessa segunda-feira (28/10), mas não chegou em casa no horário habitual, às 20h30.

Preocupados, dois familiares tentaram rastrear o celular e percorreram o trajeto que ele costumava fazer para tentar encontrá-lo. Como não obtiveram sucesso, notificaram a polícia sobre seu desaparecimento na mesma noite.

O corpo foi encontrado totalmente vestido, usando capacete e com uma mochila, mas sua moto havia desaparecido. O celular estava no bolso, no entanto, a senha do iCloud havia sido alterada. Marcas de freio foram encontradas no asfalto próximo ao corpo.

O Samu foi acionado e confirmou a morte. A perícia também esteve no local, identificando duas perfurações, uma na axila e outra no flanco, mas não conseguiu precisar a hora do óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Testemunhas relataram ter ouvido disparos e o barulho de motos por volta das 5h da manhã. A Polícia considera a possibilidade de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e a moto continua desaparecida. A Polícia Civil investigará as circunstâncias da morte.





