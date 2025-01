Divinópolis ganha novo centro de medicina vascular

A cidade de Divinópolis (MG) recebe um novo centro especializado em medicina vascular nas próximas semanas. A Clínica Venar é especializada no tratamento de varizes e demais procedimentos da área vascular.

O novo centro tecnológico foi fundado por cinco cirurgiões vasculares e oferece tratamentos avançados para a retirada de varizes, abrangendo todos os tratamentos de saúde vascular, venosa, arterial e linfática.

O investimento surge em um momento em que, em média, 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento de varizes, como mostram dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

De acordo com o levantamento, que utiliza informações disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde, as varizes são mais comuns em mulheres. Prova disso, entre 2013 e 2022, 76% das 695 mil ocorrências registradas foram em indivíduos do sexo feminino. Um total de 529 mil mulheres, conforme indicativos da série histórica.

“A clínica foi planejada e construída pensando em fornecer uma boa experiência para os moradores de Divinópolis e região”, afirma o Dr. Robert Amorim Gomes, formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Dr. Robert Amorim Gomes é especialista em Cirurgia Vascular e Angiologia pelo Hospital João XXIII e Hospital Felício Rocho. Além disso, possui fellowship em Cirurgia Endovascular pela AZ Sint Blasius em Dendermonde, na Bélgica.

Segundo a Dra. Paula Carolina de Oliveira Andrade, graduada em medicina pela Universidade José do Rosário Vellano - UNIFENAS BH, “a Clínica Venar conta com os equipamentos avançados na área da angiologia, visando tratamentos minimamente invasivos, o maior conforto e zero repouso, com retorno precoce às atividades cotidianas”.

A médica possui especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular pelo Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte (MG) e é membro efetivo da SBACV-MG (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de Minas Gerais).

“Nossa equipe já trabalha junta há quase cinco anos. Procuramos devolver a autoestima, saúde e bem-estar a mais de 1100 pacientes em Divinópolis e região”, afirma o Dr. Gustavo Laranjo Avelar, formado pela Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas Alfenas. Dr. Gustavo Avelar é especialista em Cirurgia Vascular e Angiologia pelo Hospital Felício Rocho e João XXIII.

O médico completou o fellowship em Cirurgia Endovascular em Florianópolis (SC) e tem curso em Medicina Hiperbárica, certificado pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica (SBMH). “Dentre nossas expectativas da nova clínica para o futuro a médio e longo prazo, queremos ampliar nossa capacidade de atendimento a toda a população da região centro-oeste de Minas”, acrescenta Dr. Gustavo Avelar.

A Clínica Venar conta também com o Dr. Frederico Isolani e Andrade, graduado pela Universidade de Itaúna (MG). Dr. Frederico Isolani e Andrade é especialista em Cirurgia Geral pelo Hospital Deraldo Guimarães e em Cirurgia Vascular e Angiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso (MG). Ele coordena o serviço de Cirurgia Vascular do Hospital São Judas Tadeu e integra a equipe de Cirurgia Vascular do Complexo de Saúde São João de Deus.

“Com uma visão voltada para a inovação, a clínica adota técnicas avançadas no campo da cirurgia vascular, a fim de oferecer tratamentos seguros. A nova clínica foi inaugurada em novo espaço e instalações”, explica Dr. Frederico Isolani e Andrade.

O Dr. Arthur Costa Morais Tavares, graduado em Medicina pela Fundação Universidade de Itaúna, também participa da fundação da Clínica Venar. Dr. Arthur Costa Morais Tavares é especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular pela Faculdade de Medicina de Marília (Famema) -SP e em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular pela mesma instituição.

Ele é membro da equipe de Cirurgia Vascular e Endovascular do Complexo de Saúde São João de Deus e coordena o serviço de Cirurgia Vascular do Hospital São José de Nova Serrana. “A Clínica Venar deve continuar atuando com modalidades como escleroterapia com líquido e espuma, tratamentos populares para retirar varizes, termoablação de veia safena e escleroterapia com laser transdermal, além de técnicas avançadas para tratar veias maiores”, diz Dr. Arthur Costa Morais Tavares.

Além disso, prossegue, em seu novo espaço a Clínica Venar atua com sedação consciente, técnica usada em diversos tratamentos para o maior conforto dos pacientes e flebectomia e crioescleroterapia, procedimentos minimamente invasivos para remover veias problemáticas. “A Clínica Venar também realiza a aplicação de jato frio, técnica utilizada para minimizar a dor durante os procedimentos”, conclui o médico.

