A deputada federal Bia Kicis (PL) viajou para os Estados Unidos para acompanhar as eleições presidenciais disputadas por Kamala Harris e Donald Trump. Em vídeo divulgado nas redes sociais nessa segunda-feira (04/11), a parlamentar declarou que a vitória do candidato republicano nas urnas é fundamental para a “liberdade do ocidente” e que segue trabalhando para combater “o mal que é a esquerda para o mundo”.





“Vamos acompanhar o final das eleições e o início das apurações, para, se Deus quiser, vermos Trump ser eleito. É fundamental para a liberdade dos países ocidentais, dos indivíduos. Rezem por nós, rezem pelo ocidente, rezem pelo Trump”, disse.





O início do pleito está marcado para esta terça-feira (5/11), mas o resultado pode levar mais de uma semana para ser divulgado, isso porque o processo de apuração (feita de forma manual) pode durar dias, especialmente em casos de disputas acirradas.





Para se ter ideia, em 2020, a vitória de Joe Biden só foi divulgada mais de uma semana depois. A expectativa é que nesta eleição aconteça um cenário parecido, uma vez que Trump e Harris aparecem empatados nas pesquisas eleitorais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Kicis não informou quando retornará. Em consulta do Estado de Minas ao portal da transparência da Câmara dos Deputados, não há indícios de que a parlamentar tenha utilizado os benefícios de auxílio-transporte ou despesas com locomoção cedidos pela Casa.