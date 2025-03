Dorival confirma seis mudanças na Seleção para clássico com a Argentina

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, confirmou nesta segunda-feira (24) seis mudanças na equipe para o clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Titulares na vitória sobre a Colômbia por 2 a 1 na última quinta-feira, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, e Alisson e Gerson, lesionados, se somarão ao lateral Vanderson e ao atacante João Pedro, que por opção de Dorival darão lugar a Wesley e Matheus Cunha, respectivamente.

Os outros substitutos serão o goleiro Bento, o zagueiro Murillo e os volantes Joelinton e André.

"Com seis possíveis mudanças, tenho certeza de que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito", afirmou Dorival.

Em entrevista coletiva na véspera do confronto de terça-feira, em Buenos Aires, o treinador brasileiro previu um jogo "muito complicado e difícil, de alto nível".

"Vai existir a luta em campo, mas vai existir o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol", comentou.

"Estamos indo jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentando buscar um grande resultado", acrescentou.

A vitória sobre a Colômbia aliviou um pouco a pressão sobre Dorival, que disse estar acostumado com as críticas.

"Eu acredito em trabalho, em dedicação, em respeito e seriedade naquilo que fazemos. Se eu não tivesse entendimento, eu não teria nem aceito o convite da Seleção Brasileira (...) Me cobrem no final de todo esse processo. Ao final de tudo isso aí, pode ser muito diferente do que estão observando nesse instante", afirmou.

Argentina e Brasil se enfrentam na terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, a partir das 21h00 (horário de Brasília).

Líder as Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos em 13 jogos, a seleção argentina precisa apenas de um empate para selar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o Brasil (3º com 21 pontos) ficará muito próximo do Mundial se vencer a eterna rival.

