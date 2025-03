Espelho para elas, vitrine para eles: banheiro bidirecional viraliza na web

Um "espelho" bidirecional em banheiros públicos masculinos viralizou nas redes sociais por sua dualidade. Enquanto do lado de fora é possível ver um reflexo, por dentro é possível ver quem passa na rua – enquanto os usuários urinam.

A instalação bizarra está localizada no parque temático Dream World, na Tailândia. Ela foi introduzida em 2019.

Um vídeo viral mostra mulheres arrumando o cabelo e olhando no espelho. Mas, quando a câmera entra no prédio, revela que o outro lado do espelho permitia que os usuários do banheiro masculino olhassem para pedestres desavisados enquanto urinavam.

A exposição "grosseira" se tornou viral esta semana nas redes sociais depois de ser postada por uma conta do X chamada "hall da fama da internet". "Um espelho de duas faces para mulheres e, do outro lado, mictórios para homens em um parque temático", escreveu a conta, antes de pedir que as pessoas compartilhassem seus "pensamentos" sobre o assunto.

O vídeo já acumulou 11 milhões de visualizações e mais de 30.000 curtidas, gerando debates sobre privacidade e consentimento nas redes sociais, com as pessoas classificando-o como "nojento" e "perturbador".

“Como alguém que não consegue nem fazer xixi quando tem alguém no mictório ao lado, isso é o inferno!", disse um perfil. “Isso é incrivelmente perturbador, honestamente", pontuou outro.

"É por isso que precisamos de arquitetos que entendam a decência humana básica, porque isso é um processo esperando para acontecer", falou um terceiro. "Talvez eu esteja exagerando, mas isso parece extremamente misógino e degradante, estou genuinamente enojado", dizia mais um comentário.

Instalado em 2019, não se sabe atualmente se o recurso ainda está em vigor no parque temático. O diretor de operações do parque, Thawat Yamkasem, disse na época que a ideia era apenas fazer as pessoas se divertirem.

"A nova instalação foi projetada para ser uma experiência divertida para todos. Como a janela do banheiro é feita de vidro especial, aqueles que estão dentro podem ver o lado de fora, enquanto do lado de fora é apenas um espelho para aqueles que passam se olharem. Os homens se sentem felizes por poderem usar o banheiro e olhar para fora para os vários eventos que estão acontecendo. É considerado uma novidade pela equipe de gestão, que quer ter algo novo para os visitantes do parque de diversões se divertirem”, declarou.

Um novo resort de luxo, projetado dentro de vagões de trens na Tailândia, ganhou destaque na mídia internacional e está deixando alguns turistas babando pelo lugar. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai Chamado de InterContinental Khao Yai, o hotel foi projetado pelo renomado arquiteto norte-americano Bill Bensley. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai O resort, que fica a cerca de 2,5 horas de carro de Bangkok, conta com vários vagões que foram reaproveitados e distribuídos em mais de 65 suítes e vilas charmosas. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai O design do hotel teve inspiração no passado ferroviário da Tailândia e na história da região como ponto de partida para o nordeste do país durante o reinado do Rei Rama V (1868-1910). wikimedia commons calflier001 Toda a arquitetura e design do lugar faz com que os hóspedes façam uma "viagem ao passado", desde o momento em que entram pela recepção. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort O espaço foi todo construído em um prédio separado que lembra uma estação de trem antiga da Tailândia, cheia de malas, bancos de madeira, peças antigas de trem, desenhos e fotografias históricas. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai O arquiteto Bill Bensley afirmou que "seu amor ao longo da vida por viagens de trem" acabou impactando o design do hotel. reprodução instagram @BillBensley Por ter viajado muito, o americano conheceu muitos dos principais trens luxuosos em diferentes partes do mundo e chegou a passar um verão guiando grupos de idosos em viagens de trem ao longo da costa do Canadá. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort A ideia do projeto na Tailândia surgiu quando ele viu um depósito de trens desativados no país com vários vagões enferrujados. A partir dali, ele sentiu que precisava fazer algo a respeito. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai “Eu estava olhando para todos esses vagões enferrujados e pensei comigo mesmo, ‘Meu Deus, eles estão lá apodrecendo… realmente, deveríamos estar fazendo algo com isso'. Seis meses depois, estávamos comprando o máximo que podíamos”, contou. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort Um dos maiores desafios, segundo ele, foi mover os trens antigos, pesados e deteriorados para o terreno montanhoso onde queria construir o resort: “Contratamos um guindaste enorme que deve subir cerca de 70 metros no ar. Então 'voamos' os vagões e os colocamos na encosta. Foi um dia e tanto… Foi um guindaste muito caro, mas conseguimos fazer tudo em um dia”. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai Além de contar com suítes de luxo, os vagões também têm com um clube para crianças, um spa e três restaurantes. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai O arquiteto contou que uma das inspirações para construir o hotel desta forma foi a obra ficcional "O Assassinato no Expresso Oriente". Um dos restaurantes inclusive, que tem vista para o Lago Swan, leva o nome do famoso detetive Poirot. reprodução / O Assassinato no Expresso Oriente Outro bar temático de jazz, o Papillon, serve drinks diferenciados e tem música ao vivo nos fins de semana. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort Já o Tea Carriage, que fica localizado em outra parte do resort, conta com uma decoração exuberante, onde os hóspedes podem desfrutar de uma variedade de bebidas, como cafés gelados e um chá da tarde encantador. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort Não menos importante, o café da manhã é servido na Cozinha de Somying, um restaurante com cabines semelhantes aos tradicionais vagões de jantar e decoração interna toda em azul e branco. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort E o resort vai além dos vagões transformados em suítes. Mesmo os quartos "normais" foram projetados para se parecerem com trens clássicos e cada um conta com painéis cênicos únicos. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai O espaço do resort ocupa uma área de 19 hectares, com mais de 30.000 árvores e uma série de lagos. O maior deles, chamado de "Lago dos Cisnes", abriga vários cisnes pretos e brancos. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort Os hóspedes também podem pegar bicicletas gratuitas na trilha ao redor do lago e procurar um lugar para sentar e observar os animais. Divulgação InterContinental Khao Yai Resort Os turistas que se hospedam no InterContinental Khao Yai também podem explorar o Parque Nacional Khao Yai, que costuma ser comparado aos grandes campos da Itália, por conta dos seus cafés, restaurantes e vinícolas. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai Além disso, bem próximo dali, há o Movenpick, um outro resort de marca internacional que se destaca por seu hotel com aparência de castelo e pelo seu campo de golfe com 18 buracos! divulgação Movenpick Resort No entanto, Khao Yai continua sendo o destino mais amado por aqueles que apreciam a natureza. Exemplo é o Complexo Florestal de Dong Phayayen-Khao Yai, listado pela UNESCO. Com mais de 2.000 km² de floresta e pastagens, é o parque nacional mais antigo da Tailândia. wikimedia commons Vyacheslav Argenberg O parque abriga uma variedade de animais, como elefantes, ursos, gibões e até tigres -- embora sejam raros de se avistar. É possível agendar passeios noturnos para observar a vida selvagem. wikimedia commons TomaszSwatowski O arquiteto contou que no futuro pretende organizar viagens de trem de fim de semana, onde os hóspedes vestidos a caráter poderão participar de um jogo de "Assassinato no Expresso Oriente", no qual poderão até desvendar um assassinato encenado. reprodução instagram @intercontinental_khaoyai Voltar Próximo

Os espelhos bidirecionais são reflexivos de um lado e transparentes do outro e refletem a luz em ambos os lados. Ele é revestido com uma película fina e transparente de metal. O lado mais próximo da fonte de luz reflete a luz, enquanto o lado mais escuro se torna transparente.