Homem rouba carro funerário com corpo dentro e é preso dormindo em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (1/4), depois de roubar o carro da funerária onde trabalhava com um corpo em um caixão dentro do veículo. A prisão aconteceu enquanto o suspeito dormia na casa da ex-namorada, no Bairro Cinquentenário, na Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, o suspeito é um ex-funcionário da funerária. Por volta de 6h desta terça-feira, ele roubou o carro da funerária, pouco depois de o corpo ter sido colocado no veículo para ser levado a um cemitério.

Tão logo recebeu o comunicado sobre o roubo do carro, a PM enviou uma equipe para a sede do estabelecimento, no Bairro Nova Gameleira.

As imagens das câmeras de segurança da funerária foram determinantes para que os policiais conseguissem localizar o suspeito. “Percebeu-se que se tratava de um ex-funcionário. Assim, o rastreamos. Depois de passar por sua casa, sem encontrá-lo, fomos até a casa da ex-namorada, onde o encontramos”, explicou o tenente Cunha, que comanda a operação.

O homem foi levado para a sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Segundo o tenente, ele tem 10 passagens pela polícia por crimes de furto de carro e aparelhos.

O corpo que estava no veículo foi entregue à funerária e, em seguida, levado até a família.