Paraquedista vive momentos de terror ao ficar preso no teto de estádio

O Estádio de Toulouse, na Franca, foi palco de um show de exibição do Champions Cup, um dos campeonatos mais famosos de rúgbi do mundo. Para dar início à atração, um paraquedista traria a bola dos céus, começando a partida. No entanto, o atleta acabou preso no teto do estádio, vivendo cerca de trinta minutos de terror, até ser resgatado, sem ferimentos.

Eram três saltos de paraquedistas. Dois deles conseguiram pousar em segurança no campo, mas o terceiro teve um erro de cálculo no salto e ficou enganchado no teto do estádio.

O homem, mais tarde identificado como Trouille Yannick, ficou pendurado por cerca de 30 minutos, enquanto o público de 33 mil pessoas assistia embasbacado à cena. Parte da plateia teve de ser retirada, com risco de o atleta cair sobre ela.

Em imagens exibidas pela TV francesa é possível ver Trouille Yannick agarrado ao tecido de seu paraquedas. Vídeo gravado pelo repórter Charlie Morgan mostraram a equipe do evento - incluindo o mascote fantasiado - carregando protetores de poste de rúgbi para fornecer acolchoamento caso ele caísse.

Um inflável gigante - usado para manter as crianças entretidas antes da partida - foi colocado enquanto um carro de bombeiros chegava ao local. Mas deu tudo certo e os bombeiros chegaram a tempo.

Ele foi retirado por uma escada gigante, levando o público à loucura. Os fãs cantaram o hino nacional francês, assim que o paraquedista foi levado com segurança ao solo.

Felizmente, ele ficou abalado, mas saiu ileso do incidente. O paraquedista contou, em entrevista à France 2, como foi a sensação de ficar preso. "Vi que tudo estava sendo organizado ao meu redor. Fiquei calmo. Não tive medo de que o paraquedas se soltasse porque olhei com cuidado, ele estava bem preso. Estou indo muito bem e agradeço a todos, ao time do Stade Toulouse, aos bombeiros e a todos os fãs que me aplaudiram”, declarou.

O incidente fez com que o pontapé inicial da grande partida fosse adiado por 40 minutos.