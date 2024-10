Uma mulher de 37 anos morreu no último sábado (26/10) durante uma sessão de fotos em um aeródromo no Kansas, Estados Unidos. Amanda Gallagher tirava fotos de colegas paraquedistas no Cook Airfield, em Wichita, quando foi atingida pela hélice de um avião ao “caminhar de costas” no ar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A paraquedista e fotógrafa foi levada às pressas para um hospital local em estado crítico, mas faleceu devido aos ferimentos.





A direção do local expressou suas condolências através de comunicado: “Nossos corações estão com a família e os amigos da jovem que faleceu ontem após um trágico acidente com a hélice de um avião no Cook Airfield”. Segundo o jornal The Sun, o representante preferiu não especular sobre o que poderia ter sido feito para evitar o acidente. O caso segue sob investigação e é tratado, até o momento, como uma fatalidade.





Doações para custear funeral





A morte de Gallagher causou comoção entre familiares e amigos, que a descreveram como uma pessoa “linda por dentro e por fora”. Ashley Nicole Willard, amiga da vítima sugeriu, por meio das mídias sociais, sugeriu que uma cerimônia seja realizada para honrar Gallagher, e que algo seja exibido em sua memória.







Pessoas próximas a paraquedista criaram uma vaquinha online para cobrir os custos do funeral. A descrição da página, feita por Abbey Charbonneau, lembra Gallagher como uma pessoa “gentil, aventureira, criativa e linda por dentro e por fora”.





Segunda a amiga, a vítima morreu fazendo o que mais amava, fotografando e saltando de paraquedas. “A família está passando por este momento trágico e precisará de ajuda para arcar com as despesas do funeral”, acrescentou Charboneau.





A campanha já alcançou a meta de US$ 12 mil (cerca de R$ 68,5 mil em conversão direta).