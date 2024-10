Uma paraquedista de 40 anos morreu após sofrer um acidente neste sábado (26/10), em Boituva, no interior de São Paulo. Carolina Muñoz Kennedy, de 40 anos, sofreu uma queda durante um salto quando o paraquedas que ela usava falhou. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.





Carito, como era conhecida, era chilena e morava no Brasil há mais de cinco anos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que um funcionário da escola de paraquedismo compareceu à delegacia na noite da tragédia e disse que a vítima enfrentou problemas durante o salto.

Segundo informações preliminares, o equipamento reserva foi acionado, mas não funcionou adequadamente. Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado como morte suspeita - acidental na Delegacia de Boituva.

A atleta tinha nove anos de experiência em saltos de paraquedas. Conforme noticiado pela TV Tem, afilada à Globo, ela saltou diversas vezes no sábado antes do acidente.

Nas redes sociais, o clube Fly Now lamentou a morte de Carito. "É com imenso pesar que nós do time Fly Now lamentamos a partida precoce da nossa amiga Carito. Sorriso fácil, sempre ajudando todo mundo, um amor imenso pelos animais e pelos seres humanos que fará muita falta nesse plano. Papai do céu leva os melhores primeiro, nós te amaremos para todo o sempre Carito. Você estará presente em nossas melhores lembranças."

A Confederação Brasileira de Paraquedismo também prestou condolências pela morte de Carito. Ela será homenageada nesta terça-feira (29), das 15h às 21h, no Parque Ecológico de Boituva.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fly Now (@useflynow)





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia