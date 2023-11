O Parque das Mangabeiras é a maior área verde da cidade. Localizado ao pé da Serra do Curral, o espaço conta com uma área de 2,4 milhões de metros quadrados de mata nativa. O parque é um dos destinos preferidos pela população, que proporciona passeios em trilhas no meio de micos, esquilos e outros animais silvestres, além de ter ainda quiosques, quadras poliesportivas, brinquedos para crianças e arenas para shows e teatros.

O que muita gente não sabe é que lá nem sempre foi uma área verde. Na década de 1960 funcionava no local uma mina pública, chamada de Ferrobel. A área fora cedida à empresa Ferro Belo Horizonte S/A para a exploração de minério de ferro. A mineradora ocupava os espaços onde hoje se situam o estacionamento Sul e as praças do Britador e das Águas.

Depois de quase 20 anos de mineração, a Ferrobel foi desativada em 1979, dando lugar ao Parque das Mangabeiras, que foi inaugurado no dia 13 de maio de 1982. Para preservar as memórias da mina, pode-se observar ainda hoje o britador construído na época, que era utilizado para produção de minério de ferro.

O parque hoje em dia é habitado por um total de 392 espécies, sendo 138 de aves, entre elas o jacu e a saracura, observados mais facilmente pelos visitantes; cerca de 40 mamíferos, entre eles quati, mico-estrela, caxinguelê (esquilo), ouriço-cacheiro e tatu-galinha. Das 20 espécies de anfíbios, merece destaque a descoberta no local de uma rã que conta com nome bem típico, Hylodes uai. Há registradas, ainda, três espécies de peixes, 18 répteis e 273 invertebrados. Sendo um exemplo de reabilitação e uso futuro da área impactada pelo empreendimento.

