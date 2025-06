MG: radialista morre em colisão frontal

O radialista Pepé Paraguassu, de 68 anos, morreu em uma colisão frontal seguida de tombamento na BR-365, na altura de Buritizeiro, no Norte de Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira (9/6). Outro motorista e dois passageiros foram socorridos.

O comunicador atuava na Rádio Clube FM Pirapora no programa Clube Alerta, que entrava na programação diariamente ao meio-dia.

Conforme o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 3h23, em frente à Fazenda Tameirão. No local, Pepé, que dirigia o veículo, estava preso às ferragens de um dos carros. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No carro da vítima, também estavam dois passageiros. Eles foram retirados do veículo em estado grave e encaminhados para hospitais próximos. Seus atuais estados de saúde não foram divulgados.

Já no segundo carro, um condutor de 20 anos foi encontrado consciente e com ferimentos leves. Ele também foi encaminhado pelo Samu para atendimento médico.

O veículo foi destombado e o radialista removido das ferragens. A cena passou por perícia e o corpo ficou sob os cuidados de uma funerária.

Documentos e pertences da vítima foram entregues aos agentes funerários. A Polícia Rodoviária Federal assumiu os trâmites legais da ocorrência e o local foi deixado sob responsabilidade da equipe policial.

Homenagens

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Pepé Paragussu, nosso querido e inesquecível locutor e apresentador de palco, um verdadeiro ícone da comunicação e da cultura de Pirapora", informou a Rádio Clube FM Pirapora. "Pepe marcou gerações com sua voz inconfundível e presença vibrante. Por anos, comandou com maestria o programa Clube Alerta ao Meio-Dia, na nossa Rádio Clube, levando informação, alegria e cultura às casas de tantos ouvintes".

Nas redes sociais, amigos de Pepé também prestam homenagens e lamentam a perda. “Pepé, você se foi, sua alegria, seu jeito de se comunicar nas rádios, nas festas do Sol, você cativava a todos com sua maneira irradiante, transmitia simpatia, na sua voz alegre. Ficamos órfãos de um grande ser humano, uma pessoa que tinha na alma o sentimento barranqueiro. Que Deus o receba em sua glória, aos familiares, amigos e milhares de ouvintes dos seus programas nas rádios o meu mais profundo sentimento”, escreveu um amigo.