MG: Defesa Civil alerta para queda de temperatura e possibilidade de geada

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu, no fim da tarde desta terça-feira (10/6), um alerta para queda brusca de temperatura e possibilidade de geada. A partir da madrugada de quarta-feira (11/6), as temperaturas devem despencar nas regiões dos Campos das Vertentes, Sul e Oeste de Minas Gerais, além da porção sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Entre os dias 12 e 14/6, a previsão é que as temperaturas mínimas fiquem abaixo de 6?°C em várias regiões do Centro-Sul do estado, com destaque para o Leste do Triângulo Mineiro, RMBH, Sul, Zona da Mata, Oeste e Campos das Vertentes. O alerta é válido até domingo (15/6).

Nas regiões dos Campos das Vertentes, Oeste de Minas, Leste do Triângulo Mineiro, sul da Região Central, sul da RMBH e na Zona da Mata, há possibilidade de geada fraca. Já na Serra da Mantiqueira, a previsão é de geada moderada a forte, com expectativa de temperaturas negativas em pontos isolados. No Caparaó, a geada está prevista para a madrugada e as primeiras horas da manhã de sábado (14/6).

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) e o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), o fenômeno será provocado pelo avanço de uma frente fria. A partir de quinta-feira (12/6), haverá uma progressão gradual para o norte do estado.





Dicas de prevenção

Diante da previsão meteorológica, a Cedec listou seis dicas para se proteger do frio. A população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas climáticos, enviando o CEP por SMS para o número 40199.

Vista roupas quentes em camadas, protegendo bem mãos, pés, cabeça e o pescoço;

Beba água com frequência ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, para evitar a desidratação;

Mantenha os ambientes ventilados, mesmo com janelas parcialmente abertas, para reduzir o risco de doenças respiratórias;

Use hidratantes corporais e protetor labial para prevenir o ressecamento da pele e dos lábios;

Redobre os cuidados com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais de estimação, pois são mais vulneráveis;

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil, 192 Samu.

