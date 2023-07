Caldas e Monte Verde registram as menores temperaturas do Brasil

A cidades de Caldas e Monte Verde, distrito de Camanducaia, registraram as menores temperaturas do Brasil nesta quarta-feira (26/7).

A Região do Sul de Minas registraram as menores temperaturas do país nesta quarta

Caldas lidera a lista com 6,1°C, seguido de Monte Verde com 6,8°C. Fechando o pódio está Barra do Turvo, em São Paulo, com 7,8°C. Além das duas cidades do Sul de Minas, Maria da fé também apareceu na lista, ficando em quinto lugar com 8°C.