Bairros de BH e Região Metropolitana ficam sem água neste domingo (15)

Centenas de bairros de Belo Horizonte e cidades da Região Metropolitana podem ficar sem água neste domingo (15/6), devido a uma manutenção operacional emergencial. Confira a lista abaixo.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), além de BH, o abastecimento de bairros de Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, São José da Lapa, Santa Luzia e Vespasiano podem apresentar intermitências.

A previsão é que o fornecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer da madrugada desta segunda-feira (16/6).

Segundo a Copasa, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Belo Horizonte

Aarão Reis, Aeroporto, Alto Vera Cruz, Ana Lucia, Andiroba, Antônio Ribeiro De Abreu, Aparecida, Apolônia, Bacurau, Bandeirantes, Barro Preto, Beira Linha, Belém, Belmonte, Biquinhas, Boa União I, Boa União II, Boa Viagem, Bom Jesus, Braúnas, Cachoeirinha, Caiçaras, Calafate, Campo Alegre, Camponesa III, Campus Da UFMG, Canaã, Candelária, Carlos Prates, Castelo, Cenáculo, Centro, Céu Azul, Cidade Nova, Colégio Batista, Concordia, Conego Pinheiro, Conego Pinheiro A, Conj. Hab. Lagoa, Conjunto Floramar, Conjunto Lagoa, Conjunto Minascaixa, Conjunto Providencia, Conjunto Serra Verde, Copacabana, Cruzeiro, Da Graça, Dom Joaquim, Dom Silvério, Dona Clara, Engenho Nogueira, Ermelinda, Esperança Granja, Esplanada, Esplendor, Etelvina Carneiro, Europa, Eymard, Fernão Dias, Flamengo, Floramar, Floresta, Frei Leopoldo, Funcionários, Gameleira, Garças, Goiânia, Grajau, Granja Werneck, Guarani, Gutierrez, Helena Greco, Heliópolis, Horto, Horto Florestal, Indaiá, Ipe, Ipiranga, Itapoá, Itatiaia, Jaqueline, Jaraguá, Jardim Atlântico, Jardim Dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Joao Alfredo, Jonas Veiga, Juliana, Lagoa, Lagoinha, Lagoinha Leblon, Lajedo, Laranjeiras, Leticia, Liberdade, Lourdes, Madri, Mantiqueira, Maria Goretti, Maria Helena, Maria Virginia, Mariquinhas, Minas Caixa, Minaslandia, Monsenhor Messias, Morro Dos Macacos, Nazaré, Nossa Senhora Da Aparecida, Nova América, Nova Cachoeirinha, Nova Floresta, Nova Suissa, Nova York, Novo Aarão Reis, Novo São Lucas, Novo Tupi, Ouro Minas, Ouro Preto, Padre Eustáquio, Palmares, Paquetá, Paraiso, Parque Copacabana, Parque São Pedro, Pedreira Prado Lopes, Penha, Pirajá, Piratininga(VN), Planalto, Pompeia, Prado, Primeiro De Maio, Providencia, Renascença, Ribeiro De Abreu, Rio Branco, Rosa Leão, Sagrada Família, Santa Amelia, Santa Branca, Santa Cruz, Santa Efigênia, Santa Monica, Santa Rosa, Santa Tereza, Santa Terezinha, Santo Agostinho, São Benedito, São Bernardo, São Cristóvão, São Francisco, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São Joao Batista, São Joao Batista(VN), São Jose, São Lucas, São Luiz, São Marcos, São Paulo, São Sebastiao, São Tomaz, Satélite, Saudade, Savassi, Serra, Serra Verde, Sesc, Silveira, Solimões, Suzana, Trevo, Tupi A, Tupi B, União, Universitário, Universo, Urca, Várzea Da Palma, Venda Nova, Vera Cruz, Vila Aeroporto, Vila Aeroporto Jaraguá, Vila Calafate, Vila Canto Do Sabia, Vila Cloris, Vila Copacabana, Vila Da Paz, Vila De Sa, Vila Dias, Vila Do Pombal, Vila Dos Anjos, Vila Inestan, Vila Ipiranga, Vila Jardim Leblon, Vila Mantiqueira, Vila Minaslandia, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Nossa Senhora Do Rosario, Vila Nova, Vila Nova Cachoeirinha IV, Vila Paquetá, Vila Paraiso, Vila Piratininga Venda Nova, Vila Primeiro De Maio, Vila Rica, Vila Santa Monica, Vila Santa Rosa, Vila Santo Antônio, Vila São Francisco, Vila São Gabriel, Vila São Joao Batista, Vila São Paulo, Vila São Rafael, Vila Satélite, Vila Sesc, Vila Suzana I, Vila Suzana II, Vila Tiradentes, Vila União, Vila Vera Cruz II, Vitoria, Xodo-Marize, Zilah Sposito

Lagoa Santa

Aeronautas, Alto Do Joa, Alto Dos Aeronautas, Bela Emília, Bela Vista, Bela Vista II, Bosque Dos Alamos, Brant, Campinho, Campo Das Azaleias, Campo Dos Grous Coroados, Campo Dos Pelicanos, Campo Florido, Campos Da Liberdade, Canto Do Riacho, Cascalheiras, Centro, Chácaras Do Vinhático, Comercial Goiabeiras, Cond. Estancia Caravelas, Condado De Bougainville, Condomínio Gran Royalle, Condomínio Majestade Sabia, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas Do Sol, Condomínio Roseiral, Conj. Res Bela Vista, Conj. Res Lagoa Santa, Conj. Res Ovídio Guerra, Conj. Res Vila Maria, Das Acácias, Dist Ind. Genesco Ap Oliveira, Distrito Industrial Vista Aleg, Doutor Lund, Eco Village, Encanto Da Lagoa, Estancia Caravelas, Estancia Das Aroeiras, Estancia Das Orquídeas, Estancia Das Petúnias, Estancia Dos Antúrios, Estancia Real, Fazenda Do Jack, Fazenda Olaria, Flamboyant, Flor Do Cerrado, Francisco Pereira, Goiabeiras, Gramperola, Gran Perola, Herdeiros Lindolfo Da C Viana, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Do Campinho, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardim Ipê II, Jardins Da Lagoa, Jardins Da Lagoa 2, Jardins Da Lagoa II, Joa, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoinha De Fora, Laticam Comides, Lindolfo Costa Viana, Luís Pinto Sobrinho, Lundiceia, Lundiceia II, Mariposas, Mirante Da Lagoa, Mirante Do Fidalgo, Mirante Do Tamboril, Moradas Da Lapinha, Morro Do Cruzeiro, Nossa Senhora De Fatima, Nossa Senhora De Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital I, Palmital II, Palmital III, Parque Aeronáutico, Parque Das Borboletas, Parque Dos Buritis, Parque Residencial Vivendas, Pastinho, Pontal Da Liberdade, Por Do Sol, Portal Do Sol, Praia Angelica, Promissão, Promissão I Seção, Promissão II, Promissão III, Quebra, Quintas Dos Viana, Real Garden, Recanto Da Lagoa, Recanto Do Poeta, Redenção, Residencial Bem Viver, Residencial Boulevard, Residencial Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class., Residencial Gran Royalle, Residencial Jardins Village, Residencial Mont. Ville, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont. Ville, Residencial Redenção, Residencial Riviera, Residencial Solarium, Residencial Villa Paradiso, Residencial Virginia, Residencial Vitoria, Santa Cecilia, Santos Dumont, Santos Dumont II, São Geraldo, Shalimar, Sítio Do Diogo, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas Do Sol, Vale Dos Sonhos, Vale Verde Ville, Vargem Do Lobo, Várzea, Veredas Da Lagoa, Victoria I, Victoria II, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila Dos Ipês, Vila Dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila Jose Fagundes, Vila Maria, Vila Nossa Senhora De Fatima, Vila Pinto Coelho, Vila Rica, Vila Santa Helena, Villa Paradiso, Village Do Gramado, Visão, Vista Alegre, Vitoria Da União, Zumbi

São José Da Lapa

Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras Dos Ipês, Chácaras Quintas Dos Ipês, Chácaras Reunidas São Vicente, Dom Pedro I, Guarani, Maria de Lourdes, Maria De Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas, Recanto Do Vale, Vila Ical

Ribeirão das Neves

Adriana, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoas, Centro de Areias, Cerejeira, Céu Anil, Cristais, Cruzeiro, Delma, Eliane, Elizabeth, Esperança, Evereste, Fazenda Misongue, Felixlândia, Flamengo, Fortaleza, Girassol, Granjas Primavera, Guadalajara, Havaí, Itapoã, Jardim de Alá 1ª Seção, Jardim de Alá 3ª Seção, Jardim Florença, Jardim Primavera, Jardim São Judas Tadeu, Kátia, Labanca, Lagoa, Landi I, Laredo, Lídice, Maracanã, Maria Helena, Menezes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Fátima, Novo América, Núcleo Tradicional, Paraíso das Piabas, Pedra Branca,

Penha, Santa Branca, Santa Fé, Santa Izabel, São Geraldo, São Januário, São João de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, Sônia, Toni, Tropical, Urca, Vera Lúcia, Viena, Vila Bispo de Maura, Vila Braúna, Vila Eduarda, Vila Esplanada, Vila Papine.

Santa Luzia

Asteca, Baronesa, Belo Vale, Castanheira, Chácaras Gervásio Lara, Chácaras Santa Inês, Cristina, Duquesa I, Duquesa II, Jaqueline, Liberdade, Londrina, Luxemburgo, Maria Antonieta, Monte Carlo, Nova Conquista, Nova Esperança, Pérola Negra, Pousada Del Rey, São Benedito, São Cosme, São Cosme de Cima, Sítio Esparra, Vale dos Coqueiros, Vila Santo Antônio, Vila União.

Vespasiano

Alphaville, Angicos, Bela Vista, Bernardo De Souza, Boa Vista, Bonsucesso, Caieiras, Célvia, Central Park, Centro, Chácaras Laranjeiras, Condomínio Dos Coqueiros, Condomínio Mangueiras, Condomínio São Jose, Distrito Industrial, Fagundes, Gávea, Gávea II, Gran Park, Imperial, Jardim Alterosa, Jardim Bela Vista, Jardim Da Gloria, Jardim Daliana, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Jardim Paraiso, Jequitibá, Lar De Minas, Lourdes, Morro Alto, Morro Do Cruzeiro, Nazia, Nova Iorque, Nova Pampulha, Novo Horizonte, Parque Jardim Maria Jose, Parque Norte, Pouso Alegre, Residencial Monaco, Residencial Park I, Residencial Toscana, Rosa Dos Ventos, Santa Clara, Santa Clara II, Santa Cruz, Santa Maria, São Damião, Santo Antônio, Serra Azul, Serra Dourada, Vale Formoso, Vila Cruzeirinho, Vila Esportiva, Vista Alegre