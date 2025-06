Falta de punibilidade é o maior desafio da PM hoje, diz comandante-geral

O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, contou que o maior desafio da corporação no dia a dia é a falta de punibilidade dos autores dos crimes. A afirmação foi dada em entrevista ao programa EM Minas desse sábado (14/6), uma parceria do Estado de Minas com o Portal Uai e a TV Alterosa.

Segundo Otoni, a PM tem uma grande recorrência de indivíduos que são presos, mas que não são apenados ou retirados da sociedade, e acabam, portanto, cometendo novos crimes. “No mês passado, completamos 10 mil indivíduos presos com mandado de prisão em aberto. Isso significa que essas pessoas já foram presas e, por algum motivo, não foram cerceadas do seu direito de liberdade”, relatou.

Nesses casos, o comandante conta que há um retrabalho para localizar e efetuar a prisão novamente. “Isso demanda efetivo, recurso logístico e a ausência de punibilidade acaba motivando o crime. Temos indivíduos que foram presos mais de 40 vezes e estão em liberdade”, afirmou.

O coronel diz ainda que, enquanto a equipe policial fica na delegacia aguardando a conclusão dos procedimentos, ela deixa de prestar um serviço à sociedade. “Já tivemos pessoas que foram presas até quatro vezes no mesmo dia”, acrescenta.

Carlos acredita que há uma falha na lei. “Todo o processo, que começa por vezes na PM e depois vai para a Polícia Civil, para o poder judiciário, o Ministério Público… Todas as autoridades estão limitadas pela lei. Entendo que ela limita esses atores a executarem um papel satisfatório, que deveria acabar com a condenação e cerceamento da liberdade”, alegou o comandante.

Apesar disso, ele destaca que o trabalho dos policiais é um propósito, e isso mantém a equipe motivada. “A farda é nossa segunda pele e o sangue do policial incursiona nas veias. Sabemos que estamos trabalhando para a sociedade. Essa satisfação é o que nos motiva diariamente”, comenta Otoni.

Organizações criminosas

Durante a entrevista, Carlos Frederico também apontou uma lacuna nas fronteiras do estado com intuito de conter a formação e o fortalecimento de facções.

“Aqui vem uma crítica à PEC da segurança, porque grande parte daquilo que sustenta o crime organizado vem da entrada nas fronteiras. O Governo Federal deveria estar privilegiando o combate, o fortalecimento das fronteiras do Brasil para que não entre armamento ou droga e, assim, não tenhamos o contrabando desse caminho”, ressaltou o coronel.

De acordo com Garcia, o que está sendo feito é o fortalecimento do Batalhão Rodoviário para que seja a primeira barreira de entrada do crime organizado. “Estamos trabalhando através da inteligência, buscando integração com várias outras instituições de segurança pública e outros estados para ter o máximo de conhecimento da rotina de facções e fazermos um combate efetivo”, garantiu.

Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, às 19h30, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão on-line conta com um terceiro bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com o comandante-geral em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo (15/6).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino