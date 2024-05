O tenente Henrique Barcellos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, contou, em entrevista para o "Em Minas", detalhes da operação no Rio Grande do Sul (RS) para resgatar vítimas das enchentes que atingem o estado. A entrevista completa irá ao ar neste sábado (11/5), às 19h20, na TV Alterosa e no canal no Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (12/5) do Estado de Minas.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, o tenente explicou como foi feito o processo de escolha dos militares que participaram da operação. Segundo Barcellos, foram designados para a missão profissionais especializados no salvamento em soterramento, enchentes e inundações.

Os 28 militares enviados para o Rio Grande do Sul devem voltar para Minas Gerais ainda neste sábado. Ao longo da última semana, eles auxiliaram no salvamento de mil pessoas ilhadas e na recuperação de vítimas de soterramentos.

"A gente sabe a importância de estar presente lá, não só para fazer o salvamento, mas também para levar esperança a um povo que em tão pouco tempo sofreu com o mesmo desastre", contou o tenente na entrevista, relembrando que bombeiros mineiros foram enviados ao Vale do Taquari (RS) no ano passado. A região foi novamente atingida pelas fortes chuvas que assolam o estado.

Barcellos também explicou as diferenças e semelhanças entre os trabalhos realizados pelos bombeiros nos rompimentos de barragem, em Mariana e Brumadinho, com as ações de resgate durante as chuvas intensas do Rio Grande do Sul.

Entrevista com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Barcellos

