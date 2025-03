Comandante-geral dos bombeiros é entrevistada no Em Minas deste sábado (15)

Jordana Filgueiras, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), contou, em entrevista ao "Em Minas", sobre sua atuação nas negociações da categoria com o governo estadual, que, junto das outras forças de segurança, tem reivindicado melhores salários. A entrevista completa será exibida neste sábado (15/3), às 19h20, na TV Alterosa e no canal do Youtube do Portal Uai, e também na edição de domingo (16) do Estado de Minas.

Na conversa com o jornalista Benny Cohen, a comandante-geral afirmou que a valorização da tropa é uma questão essencial para a corporação e que seu trabalho vai além de simplesmente entregar as reivindicações, envolvendo também a negociação com todos os envolvidos para alcançar um acordo.



“Sabemos que isso é uma questão que envolve o estado como um todo, as finanças públicas, mas sempre buscando, de fato, a valorização da nossa tropa, porque é uma necessidade”, detalhou.

Na pauta da entrevista, também foram abordados outros temas, como a preparação dos bombeiros para a projeção de incêndios florestais deste ano e a ascensão das mulheres nas fileiras da corporação.



Onde assistir

O "Em Minas" é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Jordana Filgueiras em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo (16/3).

