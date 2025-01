Altas temperaturas têm implicações diretas para a saúde do coração. O calor extremo é mais do que um simples desconforto - representa um risco sério para a saúde cardiovascular, principalmente para indivíduos mais velhos e aqueles com condições preexistentes.



De acordo com o cardiologista e diretor sênior de assuntos médicos do negócio do Doenças Estruturais do Coração da Abbott, Nadim Geloo, temperaturas mais altas forçam o coração a trabalhar mais para bombear o sangue pelo corpo, a fim de termorregular e se resfriar.

“Para aqueles que sofrem de hipertensão, insuficiência cardíaca ou outras doenças cardiovasculares, esse estresse pode levar a um risco de resultados adversos graves, que podem incluir cãibras, exaustão pelo calor e insolação - sendo esta última a forma mais séria de doença relacionada ao calor. No caso de idosos e pessoas com problemas cardíacos, o sistema cardiovascular pode não ser capaz de responder de forma eficaz ao estresse térmico.”



Além disso, pessoas que fazem uso de alguns tipos de medicamentos, como diuréticos ou aqueles para problemas de saúde mental, podem ter um risco adicional. Por exemplo, diuréticos podem aumentar a perda de fluidos e levar à desidratação. Os medicamentos para a saúde mental podem afetar a capacidade do corpo de regular a temperatura.

Mesmo temperaturas consideradas amenas, como 21°C, podem desencadear problemas em pessoas vulneráveis e isso pode levar a emergências cardíacas e neurológicas agudas. Uma pesquisa global, publicada em 2021 pela Lancet, estimou que o calor pode ter sido responsável por 489.075 mortes entre 2000 e 2019. Outra análise indicou que ondas de calor levaram a um aumento significativo de 15% na mortalidade por doenças cardiovasculares.



Nadim Geloo destaca que, embora os sintomas de doenças leves relacionadas ao calor são, em geral, facilmente tratados e podem incluir erupções cutâneas ou cãibras, esses sintomas podem progredir rapidamente para sinais de exaustão pelo calor, como tontura, náusea, vômito e dor de cabeça. A forma mais severa de doença relacionada ao calor é a insolação, cujos sintomas incluem confusão, desorientação e convulsões.



“Quando há sinais precoces de doença relacionada ao calor, é importante sair do sol, ir para um local fresco, hidratar-se e descansar. Essas medidas costumam ser adequadas para prevenir a deterioração da saúde. No entanto, se os sintomas forem progressivos, é importante procurar atendimento médico com urgência”, reforça Nadim Geloo.



Prevenção é a chave. É importante manter-se hidratado, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e usar roupas mais leves e que não absorvam tanto o calor ou usar um chapéu para se refrescar.

O álcool deve ser evitado, pois pode piorar os efeitos do calor e dificultar a percepção dos sinais de alerta do corpo. Para pessoas com doença cardiovascular preexistente, é recomendado monitorar a frequência cardíaca e procurar atendimento médico se ela estiver mais alta do que o normal.



Qualquer pessoa deve procurar atendimento médico urgente após exposição ao calor se estiver apresentando sintomas mais extremos, incluindo tontura, frequência cardíaca consistentemente acima do normal, náusea, vômito, falta de ar, pele vermelha, estar quente ao toque ou comportamento anormal. Neste estágio, o indivíduo está gravemente desidratado, e seu coração e todos os órgãos estão sob estresse.



Além dessas medidas imediatas, cuidar da saúde do coração deve ser uma prioridade constante. Isso inclui adotar um estilo de vida saudável, com uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos integrais, além da prática regular de exercícios físicos, como caminhadas, ciclismo ou natação, que ajudam a fortalecer o sistema cardiovascular. A consulta regular com um médico também é crucial, pois muitas vezes problemas cardíacos podem ser silenciosos até que se tornem sérios.



Ao entender os riscos e tomar medidas proativas, podemos minimizar o impacto de altas temperaturas na saúde do coração. É essencial que todos, independentemente da idade, estejam atentos a este órgão tão importante, especialmente em épocas de calor intenso.

