Depois do registro de um surto de virose no litoral de São Paulo, na virada do ano, foi confirmada a presença do norovírus em amostras de fezes humanas coletadas na Baixada Santista. O norovírus causa infecção gastrointestinal e os sintomas são: diarreia intensa seguida de vômitos e febre, e afetar crianças, adultos e idosos. Ele é transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminados, contato direto com pessoas infectadas ou superfícies contaminadas, já que é capaz de permanecer em superfícies por longos períodos.

Para minimizar os danos que as viroses podem causar nesse período de descanso e lazer, os condomínios devem tomar algumas medidas de prevenção para proteger moradores e visitantes.





“São iniciativas simples, práticas e sem grandes custos que, além de protegerem os condôminos, ajudam a reduzir a sobrecarga nos sistemas de saúde locais”, afirma o diretor de negócios da Superlógica, empresa de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário no Brasil, André Baldini.

O especialista apresenta sete ações para os condomínios se precaverem contra as viroses:





- Limpeza das áreas comuns: é recomendado reforçar a limpeza das áreas comuns com produtos que sejam desinfetantes contra vírus e bactérias. Atenção especial a superfícies de alto contato, como corrimãos, botões de elevador e maçanetas. Disponibilize também álcool em gel em pontos estratégicos, caso de áreas de maior fluxo de pessoas e salões de festas

- Higienização das piscinas: mantenha os níveis de cloro adequados e realize regularmente testes da qualidade da água. O uso da piscina pode ser fonte de contágio se o local não estiver adequadamente higienizado. Pessoas com sintomas devem ser orientadas a evitar a utilização do equipamento



- Manutenção das caixas-d’água do condomínio: verifique se estão tampadas e se a limpeza está em dia. A água pode ser um meio de proliferação de contaminações



- Atenção ao descarte regular e adequado de resíduos:evite o acúmulo de lixo, assegurando a regularidade da coleta. É preciso ter cuidado principalmente com o descarte de materiais potencialmente contaminados como lenços e máscaras



- Uso responsável das áreas comuns: é prudente evitar aglomerações no condomínio neste período em que as viroses são mais frequentes. Se possível, estabeleça regras temporárias para limitar o número de pessoas presentes em eventos nas áreas comuns

Entenda por que os casos de viroses são mais comuns no verão

- Conscientização dos moradores: informação também é fundamental como prevenção. Moradores com sintomas devem ser incentivados a isolar-se e buscar orientação médica. Boletins oficiais da vigilância sanitária, da prefeitura e de órgãos de saúde precisam ser espalhados entre os condôminos. Vale ainda reforçar a importância de lavar sempre as mãos e consumir alimentos dentro do prazo de validade e água filtrada ou fervida



- Rede de apoio aos condôminos infectados: o síndico pode organizar um grupo de apoio para entregar medicamentos e mesmo alimentos para moradores que estiverem recolhidos por conta de viroses





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia