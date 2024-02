No verão, e por conta das férias, é mais comum que as pessoas tenham um maior contato entre elas, o que aumenta a chance de transmissão dos vírus

Por ser causada por diversos vírus, não existe apenas um tipo de virose. Ela é definida por qualquer doença que seja causada por uma infecção viral, com duração variável, podendo atingir tanto bebês e crianças quanto os adultos. No verão, a propagação e transmissão da virose se intensifica ainda mais, isso se deve ao aumento da temperatura e da umidade, criando um ambiente perfeito para os vírus.

Para o especialista e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia (SPI), Paulo Abrão, existem alguns fatores que contribuem para um número maior de casos de viroses no verão. “Nesta época do ano, por conta das férias é mais comum que as pessoas tenham um maior contato entre elas, o que aumenta a chance de transmissão dos vírus. Principalmente em piscinas e na praia, além da má conservação de alimentos e bebidas devido ao calor e até mesmo talheres mal lavados em restaurantes. Todos esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento da virose”.

Leia:O que você precisa saber sobre as viroses de verão

Gastroenterite aguda

Um dos tipos de viroses mais comuns são as que provocam gastroenterite aguda, que entre os seus principais sintomas são a febre, vômito e diarreia, ela é causada pelo enterovírus, adenovírus e rotavírus Também existem outras doenças que são consideradas virose, por exemplo, hepatite A, meningites e conjuntivite. No entanto, existem outras doenças causadas por vírus que são consideradas virose, potencialmente mais graves, devido à gravidade, como dengue, zika, chikungunya e sarampo.

“O melhor meio de prevenção é se imunizar com vacinas, por exemplo contra rotavírus ou hepatite A. Essas vacinas podem ser encontradas tanto na rede pública quanto na privada, explicou o infectologista. “Lembrando de sempre fazer essas aplicações com um acompanhamento médico e profissional”, completou.

Leia: Aedes aegypti: especialista alerta para casos de arboviroses

Mesmo a pessoa tendo se vacinado, alguns cuidados sempre devem ser tomados, como lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer, lavar frutos do mar, frutas e legumes, não deixar a comida fora da geladeira por muito tempo, se atentar ao prazo de validade e quando for comer fora de casa, que seja em um lugar que siga as determinações da vigilância sanitária.

A grande maioria das viroses são autolimitadas, não precisam de medicamento para tratar, pois duram poucos dias. O que o médico pode fazer, é prescrever hidratação, remédios para combater os sintomas de febre, dor e vômito.