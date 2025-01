Launch, programa de pré-aceleração de startups, abre inscrições

Muitas ideias de negócios precisam de uma “mãozinha” para saírem do papel. Foi assim com a Uber, AirBnb e milhares de outras startups mundo afora. Imagine agora quantas ideias incríveis não saem do papel porque ninguém investiu e acreditou nelas. O empreendedor sabe da importância de ter alguém que acredite em sua ideia inovadora e, mais do que isso, que esteja disposto a investir nela. Só assim o negócio pode decolar, ganhar clientes e deixar de ser um esboço de um produto ou serviço. Com o intuito de auxiliar empreendedores nessa jornada, surgiu o LAUNCH, o programa de pré-aceleração do RAJA, que agora chega à 10ª edição.

Desde 2017, o LAUNCH vem desenvolvendo centenas de ideias e ajudando a transformá-las em empresas que geram empregos, riqueza e, principalmente, que possam transformar o mundo e melhorar a vida das pessoas. “O programa parte da premissa de que toda ideia inovadora merece uma chance, sobretudo aquelas que visam utilizar tecnologia para promover soluções”, afirma João Paulo Fialho, CEO do RAJA e idealizador do programa.

O LAUNCH é um programa completo que compartilha com seus participantes conteúdos relevantes, como palestras, mentorias, treinamentos, bancas de pitch, momentos de avaliação das startups, entre outros. Durante três meses e com metodologia própria, o programa premia as três melhores equipes, levando em conta seu desempenho.

As inscrições para o Launch X estão abertas até 14 de fevereiro de 2025. Uma comissão selecionará até 40 projetos que iniciarão sua jornada de desenvolvimento a partir de 10 de março.

A 10ª edição do Programa estará aberta à participação de startups de qualquer segmento nas áreas de interesse - construção civil (construtechs), setor imobiliário (proptechs), finanças (fintechs), indústria 4.0 (indtechs) e setor de energia (energytechs), além de startups que atuam com tecnologias emergentes como modelagem de informação na construção (BIM), internet das coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain.

Para mais informações, acesse: https://leads.rajahub.com.br/launchx