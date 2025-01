Câmara da Fiemg vai discutir políticas estruturantes para mídias externas

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) vai discutir nesta quinta-feira (30/1) a implementação de políticas estruturantes para mídias externas, que são as publicidades veiculadas em outdoors, totens, telões e busdoors.

Na pauta da primeira reunião do ano da Câmara da Indústria da Comunicação da Fiemg está a instalação do Grupo de Estudo e Desenvolvimento de Mídia Externa, que vai contar com a participação de empresas, associações, sindicatos e cooperativas do setor.

Rodrigo Fernandes, presidente da Câmara, convidou o empresário Alex Sandro dos Santos, presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior no Estado de Minas Gerais (Sepex-MG) para coordenar as ações desse grupo.

Alex Sandro dos Santos também é diretor seccional da Central e Outdoor, ex-presidente e atual diretor de Relações Institucionais da Associação das Empresas de Outdoor e Mídias Out of Home (Asdoor) e membro do Conselho Fiscal da Federação Nacional de Publicidade Exterior (Fenapex).