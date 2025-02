Em clima de carnaval, concurso elege os melhores drinques prontos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Nem só de fantasia e animação vive o folião de rua. Drinques prontos fazem parte da indumentária de quem vai curtir os dias de folia, que já estão pipocando por aí. O mercado desse tipo de bebida está tão aquecido que ganhou até concurso para eleger os melhores, o RTD Cup 2025. Na categoria Geral, venceu o lançamento Xá de Cana; em segundo lugar, ficou o Cocktail Benerick’s Cosmopolitan; e, em terceiro, o Chapeleiro, da White Rabbit. A segunda edição do concurso reuniu mais de 60 produtos de 24 marcas.



• NOTA 10





A comissão julgadora foi formada por quatro mixologistas, quatro representantes da imprensa e quatro influenciadores. A avaliação obedeceu aos seguintes critérios: equilíbrio do sabor, aroma, qualidade do álcool, facilidade no consumo, estabilidade e originalidade.

As latas também entraram na avaliação, seguindo critérios como estética, atração visual, sustentabilidade, funcionalidade, durabilidade e experiência do consumidor. A lista reuniu as marcas Xá de Cana, Ezjoy, Vanfall, Poente, Iceguella, StoneLight, Twenty’s (20’s), Fiftyfifty, Equilibrista, White Rabbit, Like Wine, Hazel, Carimbó, Maloa, Manza, Lowka, Benerick’s, Soulcaipi, Jorge Amado, Aquasoul, Lassaleti e Xangôlião.

• CACHAÇA

Entre as novidades, a medalha de ouro foi para o Cocktail Benerick’s Cosmopolitan, a prata ficou com a Veneta, da Equilibrista, e a Manza, produzida pela marca homônima. No design, o Cocktail Benerick’s Cosmopolitan foi o campeão mais uma vez, seguido de Carimbó e Xanga Lião. Na categoria Álcool de Cereais, o campeão foi o Rubra, da Equilibrista, seguido por Xanga Lião e Lassa Let’s Açaí e Laranja, da Lassaleti. Na categoria Drinks com Cachaça, o primeiro lugar ficou com Xá de Cana, em segundo veio Jorge Amado e em terceiro o Citric Love, da Twenty’s.

No segmento Drinks com Vodca, a Benerick venceu com Cocktail Benerick’s Cosmopolitan, seguido do Veneta, da Equilibrista, e do Pink Lemonade, da Stone Light. O melhor Drink com Gin foi o Chapeleiro, da White Rabbit, seguido do Gingibre, da Equilibrista, e do Vanfall Fizz. Teve ainda a categoria Outros, com medalha de ouro para Tokyo, da Like Wine; prata para Manza; e bronze para Mimosa Spritz.

• FOMENTO À CULTURA

A APPA – Cultura & Patrimônio completa 32 anos nesta terça-feira (4/2). Criada em 1992, a organização social (OS) sem fins lucrativos se tornou um dos principais instrumentos de fomento à cultura brasileira. Desde então, foram R$ 28,5 bilhões investidos em cerca de 75 mil projetos culturais em todo o país, contemplando, por ano, cerca de 4,5 mil programas patrocinados por 4,6 mil empresas e 11 mil pessoas físicas. Ao longo desses anos, foram captados cerca de R$ 260 milhões. E não apenas em Minas e no Brasil, mas em ações internacionais como a programação do Festival Cervantino e a comemoração do bicentenário de relações diplomáticas entre o Brasil e Vaticano, que deve começar este ano.

• EM SAMPA





A artista mineira Marinalva Rosa marcou para 15 de fevereiro a abertura de sua exposição individual na AM Galeria, em São Paulo. A curadoria é de Rodrigo Naves e Gabriel San Martin. Natural de Imbé de Minas, Marinalva, que é bióloga de formação, vive na capital paulista desde 1993. Vai exibir 20 pinturas em tela e papel.