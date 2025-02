Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto lotam teatro em Londres

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Depois da estreia da turnê europeia em noite que emocionou o The Barbican Center, em Londres, na quinta-feira (30/1), a Orquestra Ouro Preto (OOP) e Alceu Valença serão as atrações deste sábado (1º/2) da Salle Pleyel, em Paris. Com 40 músicos, a turnê marca o início das comemorações dos 25 anos da orquestra, que tem Rodrigo Toffolo como diretor artístico e regente.

“Nossa estreia foi belíssima, incrível, com o Barbican Centre lotado e energia especial. Nós nos sentimos muito acolhidos, tanto pelo público local quanto pelos brasileiros que moram aqui. A noite vai ficar na memória e esperamos repeti-la nos outros países, levando a nossa arte para diferentes lugares do mundo”, diz Toffolo à coluna.



• AGENDA



A Holanda vai receber Alceu e OOP na segunda-feira (3/2), em Utrecht, no TivoliVredenburg. Reinaugurado em 2014, o espaço recebe mais de 1 milhão de espectadores todos os anos. Em Barcelona, o show será apresentado na Paral.lel 62. O complexo Funkhaus, em Berlim, receberá o concerto de quinta-feira (6/2). A turnê terminará em Portugal, na Casa da Música do Porto, primeiro edifício construído no país exclusivamente para a música, inaugurado em 2005, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a maior sala de espetáculos portuguesa.



• 80 E SEMPRE



As comemorações dos 80 anos da Escola Guignard continuam no Palácio das Artes. Na próxima quarta (5/2), será aberta a segunda estação da mostra “Quando atitudes se tornam escola”. Cerca de 90 obras estarão expostas nas galerias Arlinda Corrêa Lima, Genesco Murta e Amilcar de Castro. Com curadoria de Júlio Martins, o evento faz parte do projeto 80 e Sempre, desenvolvido pela Fundação Clóvis Salgado.

• RITMOS LATINOS



A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais (OSMG) abre sua temporada de verão com o concerto “Ritmos latinos”. O espetáculo propõe uma viagem pela riqueza musical da América Latina, com peças leves, em sintonia com o clima festivo do carnaval. O Coral Lírico participa da apresentação, que terá Fabíola Protzner como solista convidada. A soprano interpreta “Sete canções para canto e orquestra”, de Dinorá de Carvalho. O concerto está marcado para 19 de fevereiro, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. No dia anterior, trechos do repertório serão apresentados ao meio-dia, com entrada franca.

• FESTA DO LIVRO



A Universidade Federal de Minas Gerais marcou sua 3ª Festa do Livro para 24 a 27 de março, das 9h às 19h, na Praça de Serviços do campus Pampulha. A grande novidade é a parceria inédita com o Festival de Verão, promovido pela Pró-Reitoria de Cultura da UFMG (Procult). A primeira edição da Festa do Livro foi realizada em 2023, celebrando a décima edição da Feira Universitária do Livro.