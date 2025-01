Dom Quixote, Hilda Hilst e musical nostálgico na agenda cultural de BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (31/1)



Musical com 20 superproduções clássicas da Disney, como “A pequena sereia”, “Rapunzel” e “Frozen”, o espetáculo “Disney Princesa” traz quatro cantores que interpretam sucessos das trilhas dessas famosas produções. As imagens dos respectivos filmes são projetadas no telão. Serão cinco apresentações em BH, desta sexta-feira a domingo (2/2), às 19h. Sábado e domingo, haverá sessões também às 15h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos de R$ 21 a R$ 180, à venda na plataforma Sympla.



Sábado (1º/2)



Opção para papais e pimpolhos, “Dom Quixote”, de Cervantes, ganha adaptação do Grupo Casa de Lua. Em cartaz sábado e domingo, às 16h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro), “As aventuras de Dom Quixote” nasceu do desejo de levar a literatura para o universo do teatro brincante. “Como grupo que há mais de 12 anos pesquisa a infância e as brincadeiras, buscamos uma forma de apresentar Dom Quixote de maneira acessível e envolvente para as crianças. Queríamos que elas não apenas conhecessem a história, mas a vivenciassem ativamente”, conta o ator Adê Melo. “Em um mundo cada vez mais digital, o teatro brincante resgata a essência do jogo coletivo e da imaginação”, ele diz. Ingressos custam R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro.



Domingo (2/2)



“A obscena Senhora H – Paixão e obra de Hilda Hilst”, em cartaz domingo, às 19h, no Teatro João Ceschiatti (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), surgiu do encontro de uma atriz com um dramaturgo e diretor. “Quando a Luciana (Veloso) me convidou para montarmos a versão do livro de Hilda, eu estava imerso na escrita do romance 'A casa da Senhora H', sobre a Casa do Sol, onde a escritora viveu”, conta o diretor Juarez Guimarães Dias. “Apresentei para ela a história do relacionamento abusivo entre Hilda e Wilson Hilst, um primo distante e 20 anos mais novo. Os documentos que encontrei na Casa do Sol confirmavam que a escrita do livro estava atravessada por esta história de paixão e violência. Daí propus cruzarmos realidade e ficção, disso surgiu a peça.” Luciana explica: “Falamos sobre machismo, abuso e violência, mas falamos principalmente sobre o empoderamento da mulher por meio de personagens fortes, que não se submetem aos homens, à vida, ao mundo, a Deus.” Ingressos custam R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro.



Segunda-feira (3/2)



Novos talentos vêm com tudo nas artes visuais, comprova a exposição “Camará”, que reúne participantes do projeto Bolsa Pampulha. Criações de Ana Raylander Mártis dos Anjos, André Felipe Cardoso, Anti Ribeiro, Érica Storer, Gilson Plano, Rafael Prado, Luíza Marcolino, Val Souza, Dyana Santos, Wisrah C. V. da R. Celestino e Yanaki Herrera ocupam as galerias do térreo do CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). O espaço funciona das 10h às 21h30.

Musical "Nas ondas do rádio" relembra os tempos áureos da Rádio Nacional Adriana Porto/divulgação



Terça-feira (4/2)



Leveza e bom humor fazem de “Nas ondas do rádio” uma boa opção de programa para terça-feira, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Com texto e direção de Pádua Teixeira, a peça traz de volta a época de ouro da Rádio Nacional. Sessão às 20h, com ingressos a R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro.

Quarta-feira (5/2)



Jazz cai como uma luva no meio da semana. Quarta-feira, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários), vai se apresentar o Enéias Xavier Quinteto, com Enéias Xavier (baixo), Írio Júnior (piano), Chico Amaral (saxofone), Cyrano Almeida (bateria) e Felipe Vilas Boas (guitarra). Shows às 20h e às 21h30. Ingressos custam R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na plataforma Sympla.



Quinta-feira (6/2)



“Da Terra à Lua”, recital da soprano Nívea Freitas, do pianista Wagner Sander e de Felipe Romagna, compositor e operador de Live Electronics, é a pedida de quinta, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla.