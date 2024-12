A Orquestra Ouro Preto realiza neste fim de semana o 1º Rock Festival, com apresentações neste sábado e domingo (14 e 15/12), no Palácio das Artes. O programa homenageia ícones roqueiros, reforçando o caráter experimental do grupo, que aposta no diálogo entre os repertórios de concerto e popular.



Neste sábado (14/12), o concerto trará canções de Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, Queen, Metallica e Guns N’ Roses. Amanhã, será a vez dos Beatles, banda que a Orquestra Ouro Preto (OOP) interpreta desde 2009, lançando dois discos de releituras e fazendo apresentações em várias cidades brasileiras, além de Liverpool, na Inglaterra.

Em 2012, o grupo mineiro foi uma das atrações da International Beatle Week, realizada no "berço" da banda britânica, criada em 1960.



O maestro Rodrigo Toffolo diz que Liverpool representou um marco para a OOP. “Foi o momento em que a orquestra atingiu a maioridade. A repercussão foi ótima, saímos muito felizes por agradar ao público inglês, bem austero quando se trata de sua música.”



O repertório beatlemaníaco inclui clássicos como “Yesterday”, “Come together”, “She loves you” e “Don’t let me down”. Para o maestro, o sucesso atemporal das canções de Paul, John, Ringo e George se deve à qualidade. “Isso faz com que qualquer obra sobreviva ao tempo. A banda acabou em 1969 e é tocada até hoje. É a mesma coisa se você pensar nos grandes nomes da música. Não se vive sem Mozart ou Beethoven e, na minha concepção pessoal, não se vive sem Beatles também”, observa.

Supresas à vista

Toffolo explica que o repertório do Rock Festival busca equilibrar hits indispensáveis com as canções favoritas dos músicos da orquestra. “Tem as que não podem faltar de jeito nenhum e outras que gostamos muito de tocar, mesmo não sendo escolhas óbvias”, comenta. Ele cita “November rain”, do Guns N’ Roses. “O público se encanta ao ouvir obras que não esperava que fossem selecionadas”, aponta.

Arranjos de sábado são assinados por Fred Natalino; Mateus Freire se encarregou dos Beatles. “Eles sabem transmitir toda a emoção da música em versão 100% orquestral, o que é essencial para cativar o público, mesmo sem as letras cantadas”, destaca Toffolo.



Entre os destaques está a complexidade de “Bohemian rhapsody”, da banda Queen. “Cheia de facetas, a música muda completamente entre início, meio e fim. Nossa versão é especial, o público ficará muito satisfeito”, garante.



Depois de se apresentar no 1º Rock Festival, a Orquestra Ouro Preto vai encerrar a temporada de 2024 na Avenida Paulista, em São Paulo, onde vai tocar repertório natalino.

De "Hilda Furacão" a Carlinhos Brown

Toffolo diz que este ano foi desafiador e produtivo. Cita a estreia da ópera “Hilda Furacão”, a gravação do disco com Carlinhos Brown, que será lançado em 2025, e do álbum com peças de Villa-Lobos a Astor Piazzolla. A OOP se apresentou em vários locais do país, da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, à praça de Santana do Matos, no interior do Rio Grande do Norte.

“Somos uma orquestra que está ao mesmo tempo nas capitais e no interior. Levamos para os rincões deste país um pouco da música de concerto e do que é ser orquestra fora de uma sala. Isso é muito importante. Não estamos restritos a nenhuma sala. A nossa sala é o Brasil todo”, afirma.

Toffolo destaca o “espírito rock’n’roll” do grupo mineiro. “Somos uma orquestra jovem, feita por pessoas que consomem todos os tipos de música. Isso nos dá compreensão e dedicação diferenciadas. Nossa energia vem disso”, observa.

Em 2025, a Orquestra Ouro Preto vai comemorar seus 25 anos. Entre os planos estão uma turnê internacional com Alceu Valença, nova ópera e apresentações em várias regiões do país. “Teremos muita música e muita Orquestra Ouro Preto para quem quiser ouvir”, finaliza Rodrigo Toffolo.

1º ROCK FESTIVAL



Com Orquestra Ouro Preto. Neste sábado (14/12), às 20h30, “Lendas do rock”, com repertório de várias bandas. Domingo (15/12), às 18h, repertório dos Beatles. Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Inteira: R$ 120 (plateia 1), R$ 90 (plateia 2) e R$ 70 (plateia superior), com meia-entrada na forma da lei. À venda na plataforma Eventim e na bilheteria local.

PROGRAMA





• Sábado (14/12)

“BOHEMIAN RHAPSODY”

. Queen

“STAIRWAY TO THE HEAVEN”

. Led Zeppelin

“ENTER SANDMAN”

. Metallica

“SMOKE ON THE WATER”

. Deep Purple

“NOVEMBER RAIN”

. Guns N' Roses

“WISH YOU WHERE HERE”

. Pink Floyd

“ANOTHER BRICK IN THE WALL”

. Pink Floyd

“LIKE A ROLLING STONE”

. Bob Dylan

“PAINT IT BLACK”

. Rolling Stones

“LOVE OF MY LIFE”

. Queen

“WE WILL ROCK YOU”

. Queen

“START ME UP”

. Rolling Stones

“SATISFACTION”

. Rolling Stones

• Domingo beatlemaníaco

“DAY TRIPPER”

“COME TOGETHER”

“WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS”

“LADY MADONNA”

“HERE COMES THE SUN”

“HELP!”

“YESTERDAY”

“BLACKBIRD”

“CAN'T BUY ME LOVE”

“I FEEL FINE”

“SHE LOVES YOU”