Vitinho garante que BH é cidade pagodeira, "uma das praças mais fortes do gênero no Brasil"

Representante da nova geração do pagode, o cantor e compositor Vitinho é uma das atrações do evento “O último samba do ano”, que será realizado neste sábado (14/12), a partir das 14h, na Arena Independência. Também subirão ao palco Péricles, Belo, Ferrugem, Glória Groove e os grupos Sorriso Maroto e Pixote.

“Estou trazendo um repertório novo. A galera de Belo Horizonte que curtiu minha última apresentação na cidade, há cerca de três meses, vai curtir um novo show, feito com muito amor. Mas também poderá curtir 'Traição', '22 minutos', 'Sintomas de amor' e 'Não me vejo sem você'. Cantarei músicas do meu novo disco, como 'Caos' e 'Do sofá de casa'. Enfim, vou cantar tudo o que a galera gosta de ouvir”, diz Vitinho.



“O povo mineiro é pagodeiro também. A cidade é uma das praças mais fortes do gênero no Brasil. A plateia canta junto, incentiva o artista, é muito legal a gente se apresentar na capital dos mineiros, onde sempre fui bem recebido, graças a Deus. Com certeza, será um show inesquecível”, afirma.



O cantor fluminense estará acompanhado por Márcio Baiuca (violão), Dayson (baixo), Helton (bateria), Fabinho (teclados), Luiz Picullis, Alan e Vinnie (percussão).



Vitinho conta que entre seus sucessos mais pediso pela plateia estão “Traição” e “Não me vejo sem você”. “Não posso deixar essas duas fora das apresentações de jeito nenhum. Graças a Deus, papai do céu me abençoou com algumas canções que não podem faltar na minha vida. São músicas que me identificam como artista”, afirma.



O pagodeiro explica por que faz parte de um festival de samba: “O pagode surgiu na época da senzala. Pagodes eram festas com bebedeiras, boemia, aquela vida de zoeira. Porém, o ritmo é mesmo o samba. Nesse sentido, então, não há nenhuma diferença entre os dois, pois tudo é samba. Resumindo: o ritmo é o samba e o pagode é a festa.”

Vitinho conta que tem projeto novo para o início de 2025. “Ia até fazer este ano, mas tive de adiar, por conta das chuvas de dezembro. Farei um álbum com inéditas e com a regravação de alguns sucessos”, adianta. A agenda está cheia, revela, animado. Depois de BH, ele voltará para o Rio de Janeiro, onde fará mais dois shows.

Péricles e Pixote: os veteranos

Veterano do pagode, o grupo paulista Pixote promete cantar “Insegurança”, “Frenesi” e “Nem de graça”, além de outros sucessos de sua carreira.



Péricles, nome respeitado do samba, interpretará os sucessos “Final de tarde”, “Linguagem dos olhos” e “Até que durou”.



BH também receberá o grupo carioca Sorriso Maroto, responsável pelos clássicos “Futuro prometido”, “Sinais” e “Reprise”.



Destaque do pagode romântico, o cantor Belo vai lembrar hits que marcaram sua trajetória, como “Tua boca”, “Perfume” e “Intriga da oposição”. Já o repertório do carioca Ferrugem terá “Pirata e tesouro”, “Atrasadinha” e “É natural”.



Estrela do pop e do funk, Gloria Groove chamou a atenção com “Bumbum de ouro”, “Coisa boa” e “Vermelho”. Nenhuma delas vai faltar amanhã.



“ÚLTIMO SAMBA DO ANO”



Neste sábado (14/12), a partir das 14h, na Arena Independência (Rua Pitangui, 3.230, Horto). Com Gloria Groove, Sorriso Maroto, Belo, Péricles, Ferrugem, Pixote e Vitinho. A partir de R$ 120 (cadeira superior/ meia-entrada), R$ 195 (setor VIP, cadeira inferior/ meia), R$ 245 (gramado/ meia) e R$ 395 (lounge VIP/ meia). À venda na Central dos Eventos.

