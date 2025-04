Festa do Trabalhador de Montes Claros será bancada por leis de incentivo

Milhares de pessoas são esperadas no Parque Municipal Milton Prates, de Montes Claros, no Norte de Minas, nesta quinta-feira (1/5) para a festa de comemoração do Dia do Trabalhador. Estão previstos vários shows artísticos e atividades para as crianças, tudo de graça.

Nos anos anteriores, o Parque Municipal sediou a “Festa do Trabalhador” no Primeiro de Maio, bancada pela prefeitura local, voltada para os servidores municipais. Neste ano, pela primeira vez na cidade, as atividades serão destinadas à comunidade em geral, mas com o patrocínio da iniciativa privada, por intermédio da leis Federal e Estadual de Incentivo à Cultura.

O “Festival Cidade Viva” é custeado pela empresa Tambasa Atacadista, por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura; e pela Cemig, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

De acordo com os organizadores, o festival terá a valorização de talentos locais e promoção da inclusão social. Na programação musical estão previstas apresentações de artistas e grupos regionais como Banda de Música, Grupo Fitas, DiOliver, Bruno e Fabiana, Gabi Alves, Calango Baila e Marcelinho dos Teclados.

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, óculos de realidade virtual, pipoca e algodão doce gratuitos, além de distribuição e sorteio de brindes. Estão previstas também atividades lúdicas, como a Trilha da Leitura - espaço dedicado à leitura de contos de fadas.

Durante todo o dia, em tendas no Parque Municipal, os visitantes poderão fazer gratuitamente testes de pressão e de glicemia, ginástica e massagens, além de atendimento para atendimento odontológico. As atividades serão oferecidas dentro do Programa “Saúde aos Montes”, da Secretaria Municipal de Saúde.